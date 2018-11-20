Рязанский торф начали поставлять в Индию. Это знаковое событие: еще совсем недавно торфодобывающие предприятия региона находились под угрозой ликвидации. Сегодня картина иная - отрасль потихоньку набирает обороты, хотя компании, работающие на этом рынке, сталкиваются с уменьшением продаж. В перспективах торфодобычи в Мещерском крае разбиралась корреспондент "РГ".

Расширить объемы добычи торфа пока не имеет смысла - спрос на него стабилен и не растет. Фото: Владимир Смирнов/ РГ

Взлет и падение у края поля

Значительные запасы высококачественного торфа имеются на севере региона и восточнее рек Мокши и Цны. По официальным данным, в области разведано 1062 месторождения с общими запасами в 222 миллиона тонн. Добывать торф в заболоченных местах Мещеры, воспетой Паустовским, намеревались еще в царские времена, но этим планам помешала Первая мировая война. Расцвет торфодобычи в Клепиковском и Рязанском районах области начался в 50-х годах прошлого века. Небольшие предприятия объединили в "Шатураторф", а вокруг разработок появились рабочие поселки. Так возникло нынешнее муниципальное образование - Болоньковское сельское поселение. В поселок Болонь, чье название в переводе с финно-угорского языка означает "край поля у воды", пришла цивилизация. Появилось центральное отопление - котельная работала, конечно, на добываемом торфе. Построили школу, клуб, магазин.

Тогда для нужд Шатурской ГРЭС ежегодно добывалось до полутора миллионов тонн торфа. Чтобы доставлять его потребителям, построили узкоколейку и депо. Старенький паровоз до сих пор стоит на рельсах, но сама узкоколейка уже не работает. За два десятка лет добыча торфа выросла настолько, что маленькие вагончики уже не справлялись с перевозками, и в Болонь пришла настоящая железная дорога. Впрочем, работа для узкой колеи находилась еще долго - пока уже в этом веке не начался спад производства практически до ноля. С переходом подмосковной электростанции на газ рязанский торф потерял свое значение в качестве энергоносителя. Его добыча резко сократилась, если не сказать, что остановилась совсем. А вместе с упадком торфопредприятия "Мещерское", обслуживавшего ГРЭС, начал постепенно умирать и поселок Болонь, для которого оно было градообразующим.

Механизм вложений

Строго говоря, возрождение отрасли началось пять лет назад, когда было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Рязанской области, Клепиковским муниципальным районом и двумя торфопредприятиями. Речь в нем идет о реализации проекта добычи торфа "с последующей глубокой переработкой и поставкой продукции агропредприятиям, населению и коммунально-бытовым организациям". Но теперь торф используют в основном уже не в качестве энергоносителя, а для изготовления удобрений.

В старых производственных корпусах предприятия "Мещерское" в поселке Болонь открылся новый завод крупнейшего российского поставщика торфогрунтовых смесей. Сейчас, по данным министерства природопользования региона, в Клепиковском и Рязанском районах три компании разрабатывают шесть месторождений с общими запасами 3653,4 тысячи тонн торфа. Еще на двух участках в Клепиковском районе провели геологоразведку. В 2016 году объем добычи составил 23,6 тысячи тонн торфа, за аналогичный период прошлого года - 44,95 тысячи.

Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель генерального директора одной из торфодобывающих компаний Роман Трунцев, современное оборудование закупалось в два этапа. Первоначально для переработки торфа было установлено канадское оборудование. Затем с развитием производства закупили датское и в прошлом году - эстонское. Всего за пять лет инвестор вложил в производство около пяти миллионов евро. Срок окупаемости проекта, по словам Трунцева, составит пять-шесть лет.

Сегодня рязанский торф в основном используется для производства удобрений, грунтов для озеленения, топливных брикетов

"Сегодня торф, добываемый на территории Рязанской области, в основном используется для производства удобрений на торфяной основе, грунтов для озеленения, покровной почвы для выращивания грибов, топливных брикетов. Готовая продукция реализуется на рынок России: это Краснодарский край, Казань, Белгородская, Рязанская, Тульская, Московская и Ленинградская области. А также стран СНГ - Казахстан, Киргизия. Кроме того, начались поставки в дальнее зарубежье - Сербию, Индию", - пояснили в министерстве природопользования.

Изменилась и технология добычи. В свое время это был тяжкий труд. Торф рыли, заливали водой и "распускали" в грязь. Потом работники спускались в ямы и телами разбивали комья, вытаскивали корневища, готовя таким образом "торфяное тесто". Затем его выгребали, формировали торфяные кирпичи и сушили. Сегодня это вполне технологичный процесс. Как рассказал Роман Трунцев, сначала болото осушается, потом фрезой снимается слой торфа и трактором вывозится на поля, где он "зреет".

- Работает обычная сельскохозяйственная техника, - поясняет эксперт. - Тракторы те же, что и на картофельных полях, только прицепы другие.

К слову, работают торфяные предприятия круглый год. Полевые работы завершаются еще в августе. А потом начинается не менее значимый этап уже в цехах - переработка торфа в удобрения или фасовка в топливные брикеты. Фасовка в разнообразные пакеты - от пятикубовых до пятикилограммовых.

Достигли максимума?

- Сегодня рынок торфяных удобрений и торфогрунтов стабилизировался, - рассказал Роман Трунцев. - Спрос практически не растет. Продажи в целом уменьшаются. Так что наращивать объемы, как в первые годы, в два-три раза ежегодно, уже не получится. Сейчас мы наблюдаем плавный подъем.

С этим согласны и в региональном министерстве природопользования. "Дальнейшее увеличение объемов добычи возможно при повышении рыночного спроса на торф и на продукцию его переработки для сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, промышленности, медицины", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Тем не менее развитие торфодобычи в регионе продолжается. Так, одна из компаний планирует начать реализацию инвестиционного проекта строительства экспортно ориентированного завода производства гуминовых удобрений на базе месторождения по добыче торфа в Спасском районе. Объем инвестиций составит 153 миллиона рублей. Завод для производства удобрений планируется разместить в Шиловском районе Рязанской области.

А в поселке Болонь, как рассказали в администрации муниципального образования, сегодня проживает немногим более полутора тысяч человек. Есть школа, детский сад, участковая больница, клуб, магазины. Но молодежь стремится уехать, поскольку не видит перспектив на родине. Остаются те, кто уже "прирос" к этим местам, однако население с каждым годом убывает. Те, кто не занят на торфоперерабатывающих предприятиях, как и во времена Паустовского, живут лесом: первой созревает черника, потом - брусника, затем грибы, клюква… Дары Мещеры продают на трассах или возят в областной центр. Говорят, что жить "на краю поля" тяжеловато.

К слову, узкоколейная дорога так и не заработала, хоть и обещали пустить ее вновь. Новый собственник говорит, что она нерентабельна. Но жители мечтают: может, появится какой-нибудь туристический проект с поездкой на ретропоезде.