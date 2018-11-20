Смоленский губернатор помолился о здравии Патриарха Кирилла

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор совершил благодарственный молебен о здравии Святейшего Патриарха Кирилла. На службе в Свято-Успенском кафедральном соборе присутствовал губернатор Алексей Островский.

Сегодня Его Святейшество отмечает 72-й день рождения. По окончании молебна Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу было провозглашено многолетие. За богослужением была вознесена молитва о здравии и долгоденствии Святейшего Владыки.

После возглашения многолетия Предстоятелю Русской Православной Церкви губернатор Алексей Островский обратился к собравшимся: "Достаточно часто общаясь со Святейшим Патриархом Кириллом, я вижу его бесконечную любовь ко всем нам - жителям региона, родной Смоленщине, которой он отдал 25 лет своего архипастырского служения. И сейчас, возглавляя Русскую Православную Церковь, Святейший особую заботу имеет о нашей с вами смоленской земле, и всегда это отмечает, подчеркивая, насколько он любит смолян, всех тех, кто знал его и знает на протяжении вот уже почти 35 лет. Поздравляю всех нас с днем рождения Святейшего Патриарха и призываю молиться за его здоровье и долголетие, за силы, которые очень нужны ему в современных условиях, когда в мире предпринимаются попытки разделить православие. Желаю ему помощи Божией в Первосвятительских трудах и доброго здоровья на многая лета!".

Без малого четверть века Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посвятил неустанному служению на смоленской кафедре. Именно поэтому наши земляки с гордостью и глубоким уважением говорят: "Смоленский край - земля Патриарха".

Во многом благодаря созидательным трудам Его Святейшества началось возрождение духовности и нравственности в обществе. Стали возвращаться исконные традиции Православия, восстанавливаться разрушенные и возводиться новые храмы при широком участии самых разных слоев населения, представителей деловых кругов.

В общей сложности трудами Святейшего Патриарха Кирилла за годы его служения на Смоленской кафедре (1984-2009 годы) было восстановлено и построено более 140 храмов, возрождено 6 монастырей.

Трудами Его Святейшества Смоленщина стала первым регионом страны, в котором была создана трехуровневая система духовного образования. Об этом опыте смоленский архипастырь говорил: "Наша епархия уникальна в том отношении, что здесь действует стройная трехуровневая система православного воспитания: детский сад - гимназия - вуз".

Серьезные позитивные изменения произошли в официальных взаимоотношениях светских и церковных властей. В Смоленской области были заключены первые в стране соглашения о сотрудничестве в сфере социальной и культурно-просветительской деятельности. Такое плодотворное соработничество епархии и администрации региона способствовало формированию уникального для всей России опыта изучения основ православной культуры в общеобразовательных учреждениях, взаимодействия в разработке и реализации значимых социальных проектов, направленных на укрепление института семьи, поддержку материнства, отцовства и детства.

"Годы, проведенные на этой земле, имели для меня большое значение, - отметил Святейший Патриарх Кирилл, совершая в 2009 году свой первый визит в Смоленскую область в качестве Предстоятеля Русской Православной церкви. - Смоленск - сердцевина России, город мужественный, защитник Отечества. Через Смоленск я и узнал Россию!"

Практически каждый визит Святейшего Владыки в регион связан со знаменательным событием в жизни православной Смоленщины - освящением нового храма. В 2009 году это была часовня святого великомученика и Победоносца Георгия в Смоленске, в 2010 году - собор иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радосте" в Десногорске и Троицкого собора Свято-Троицкого Болдина монастыря в Дорогобужском районе, в 2012 году - храма-памятника в честь Воскресения Христова в Катыни, в 2015 году - Владимирского храма Свято-Владимирского монастыря у истоков Днепра в Сычевском районе, а в 2017 году - храма в честь святого великомученика и Победоносца Георгия в Ярцеве, место для которого было выбрано Его Святейшеством в бытность митрополитом Смоленским и Калининградским.