Собянин обсудил с врачами развитие системы лекарственного обеспечения

Мэр столицы Сергей Собянин посетил диагностический центр в районе Лианозово, где обсудил с врачами вопрос закупки лекарств для льготников.

Как рассказал глава города, на бесплатные лекарства могут рассчитывать более 1,7 млн человек. "Мы стремимся закупать качественные лекарства нового поколения и шаг за шагом расширяем охват различных заболеваний, - пояснил Собянин. - Мы решили закупить антикоагулянты для профилактики инсульта у больных мерцательной аритмией. В них нуждается порядка 39 тысяч москвичей".

В будущем году город собирается закупить и больше вакцин против менингококковой инфекции. Плюс планируется сделать подросткам прививки против вируса папилломы.

Ежегодно столичные врачи, рассказали в мэрии, выписывают свыше 15 млн льготных рецептов. Бесплатные лекарства можно получить в 349 аптеках, в том числе расположенных в поликлиниках.