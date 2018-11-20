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20.11.2018 12:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стала известна самая популярная станция Солнцевской линии метро

Станция "Новопеределкино" стала самой востребованной у пассажиров Солнцевской ветки метро. Вслед за ней идут "Рассказовка" и "Солнцево", которые занимают второе и третье места соответственно.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, с момента открытия станцией "Новопеределкино" воспользовались более одного миллиона человек. По словам заместителя столичного мэра, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, новый участок метро предпочли около 30 тысяч пассажиров, часть из которых - владельцы автомобилей.

В Москве создадут пять линий центральных диаметров

На "желтой" ветке сейчас расположены 11 станций - от "Петровского парка" до "Парка Победы". В дальнейшем линия будет продлена за счет еще двух станций до аэропорта Внуково. Семь новых платформ - "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" - открылись для проезда пассажиров 30 августа. Благодаря им удалось разгрузить Сокольническую линию, а также пересадочные остановки "Киевская", "Парк культуры" и "Библиотека имени Ленина".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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