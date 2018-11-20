Тульский губернатор выступил с посланием в парламенте

По итогам года правительство Тульской области ожидает рост доходной части регионального бюджета на 3,8 процента, а в следующем году - на 4,2. Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин в своем ежегодном послании областным парламентариям. Глава региона также заметил, что бюджетная обеспеченность на душу населения в регионе ежегодно растет на пять-шесть процентов.

По словам Дюмина, увеличение доходов бюджета обусловлено в первую очередь результативностью финансово-хозяйственной деятельности организаций. Так, по итогам девяти месяцев нынешнего года прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области к аналогичному периоду прошлого года составил 10,7 процента.

Глава региона призвал депутатов поддержать проект бюджета на будущий год. По его словам, правительство региона разрабатывает новую систему оценки эффективности деятельности глав администраций муниципалитетов, учитывающую оперативное решение проблем и повышение качества взаимодействия с жителями.

- Все, что обещано, должно быть выполнено. Доверие граждан зарабатывается каждодневным трудом и конкретными делами, - подчеркнул Алексей Дюмин, обратив особое внимание на реализацию социально значимых, инфраструктурных объектов и качество выполняемых работ.

Тульская область уже не первый год в пятерке самых привлекательных регионов для иностранных инвесторов

Так, в Тульской области в следующем году начнется строительство перинатального центра: проектная документация прошла техническую экспертизу, деньги в бюджете заложены. Губернатор также отметил, что в 2019-м завершится другой большой проект - строительство двух корпусов Детской областной клинической больницы. В числе крупных инфраструктурных объектов глава региона назвал Восточный обвод Тулы, мост через Упу в областном центре и объездную дорогу в Новомосковске. Финансирование строительства Восточного обвода начнется в будущем году. Конкурсные процедуры по проекту строительства моста должны пройти до конца первого полугодия 2019-го. А вот необходимость объездной дороги в Новомосковске еще предстоит обосновать и защитить в Федеральном фонде развития.

По словам губернатора, регион обеспечивает положительную динамику по ключевым направлениям экономического развития. В дальнейшем ожидается сохранение динамики прироста валового регионального продукта не менее 2,5 процента.

- Область уже не первый год в пятерке самых привлекательных регионов - в том числе и для иностранных инвесторов. Бизнес выбирает надежность и перспективу. А в нашем регионе все это есть, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона определил ключевые направления движения. В первую очередь, это дальнейшее развитие ОЭЗ "Узловая". По его словам, число резидентов растет, открываются новые предприятия, при этом значительная их часть будет производить либо экспортную, либо импортозамещающую продукцию. Второе важное направление - реализация потенциала территорий опережающего социально-экономического развития, куда надо привлекать инвесторов.

- Мы начали реализацию принципиально важных проектов. Предстоит сконцентрироваться на том, чтобы они заработали в полную силу и стали приносить прибыль, - подчеркнул глава региона. - Главная наша цель - улучшить жизнь граждан. Сделать так, чтобы каждый житель, независимо от возраста, мог реализовать себя и быть востребованным.