Молочные компании Белгородчины "поймали" новый тренд: если раньше буквально все закупали для растущих ферм поголовье голштино-фризской породы, то теперь черно-пестрых буренок на предприятиях можно и не увидеть - производители молока переключились на выращивание симментальской породы. Неужели животноводы разочаровались в высокоудойных голштинцах? Вовсе нет. Причиной тому - растущий рынок сыроварения в регионе. Эта сфера становится прибыльнее, но при этом к качеству молока предъявляются более высокие требования. Удастся ли совершить "сырную революцию" на Белгородчине?

"Свои" буренки

За последние три года в Белгородской области построили пять молочно-товарных комплексов, а к стаду добавилось почти семь тысяч голов скота. Регион производит 600 тысяч тонн молока, замыкая с этим показателем тройку лидеров в Центральной России. Однако амбициозная задача - достичь надоев в миллион тонн молока в год - похоже, трансформировалась в другую: наладить производство сырья для сыроварения. Не отказываясь от стремления к этому объему, белгородские животноводы сделали ставку на качество.

Так, недавно в Красногвардейском районе Белгородской области появился новый молочный комплекс на 17 гектарах. Он рассчитан на стадо свыше двух тысяч голов. Его владельцы вложили в строительство более миллиарда рублей, закупив такое оборудование, при помощи которого три коровника, доильный зал, цех для приготовления кормов и выгульные загоны, корпус для смешанного стада и телятник успевают обслужить всего 44 работника.

Дойное стадо здесь рассчитывают довести до 2,1 тысячи голов, и уже большая его часть находится в специальных загонах. Примечательно, что коровы - симментальской породы. Рыже-белые или наоборот - они разительно отличаются от представительниц черно-пестрого голштино-фризского стада.

- Это же свои коровушки, - улыбаются операторы доильного цеха.

Однако в слово "свои", как оказалось, они вкладывают несколько иной смысл, чем кажется. Этих животных привезли из Германии нетелями, чтобы потомство они произвели уже здесь. Просто именно эти "немки" выглядят так, как большинство коров в личных белгородских хозяйствах, где симменталов держали издавна. Однако приобрести свыше двух тысяч голов в России - несмотря на то что в той же Белгородской области есть породистый скот - не представлялось возможным. Если бы не европейские партнеры, собирать такое стадо пришлось бы очень долго. А времени на ожидание у инвестора в молочную отрасль сейчас нет: большая часть финансов, которые были вложены в площадку под городом Бирючом, - кредитные средства Россельхозбанка.

"Меняем минус на плюс"

От каждой коровы здесь планируют получать свыше 5,5 тонны молока в год. Этот показатель - против "голштинского" от 8 до 12 тысяч килограммов - кажется очень низким. Но здесь его, вопреки стереотипу, называют достаточно хорошим.

- Все дело в том, что симментальская порода столько и дает при самых лучших для нее условиях, - поясняет главный зоотехник предприятия Галина Скорнякова. - Зато молоко коров этой породы более качественное. Жирность - от 3,9 процента, белок - 3,4 процента. Именно такое сырье нужно для сыроварения. Мы как раз и поставляем его на профильные заводы. Так что это не "минус", а "плюс" для нас.

Представители отрасли подчеркивают - качество молока всегда было главным условием прибыльности

Удаленность бирюченских ферм от перерабатывающих предприятий - одно из них находится в белгородской Прохоровке, а второе в Воронежской области - не должна стать фактором риска: оборудование позволяет "консервировать" сырье на пять-семь дней.

- Молоко не соприкасается с воздухом, - уточняет Скорнякова. - Оно сразу поступает в охладитель и может находиться там длительное время, не скисая. Бактерии просто не попадают в него.

Между тем переработчики остро нуждаются в сырье. Так что сотрудники молочного комплекса уверены - максимальной консервации продукт уж точно избежит. При этом цена на такое молоко тверже и выше.

Вторым плюсом породы эксперты называют ее мясные качества. Большинство молочных ферм вынуждены куда-то девать бычков, которых приносят фуражные коровы. Для таких предприятий теленок женского пола, конечно, предпочтительнее: вырастет - окажется в дойном стаде, и новую нетель не придется приобретать на стороне. Но природе экономические показатели безразличны. Можно, конечно, воспользоваться "пробирочными технологиями", но семя для российских животноводческих комплексов пока стоит слишком дорого, да и не гарантирует стопроцентно появление животных "заказанного" пола. Например, в одном из белгородских агрохолдингов "из пробирки" появился бычок-голштинец. Генетики и селекционеры удивились и стали изучать его племенные качества…

Так что пока аграрный бизнес предпочитает обходиться без подобных технологий, а зарабатывать на том, что есть. К примеру, один из крупных агрохолдингов, скупая бычков тех же голштинцев, открыл в Курской области производство розовой телятины. Глава белгородской компании Виктор Миляев отметил, что у симменталов в этом плане есть конкурентное преимущество - порода, по сути, мясная.

Инновации в помощь

Опытные представители отрасли подчеркивают - качество молока всегда было главным условием прибыльности. Так, Вейделевский молочный кооператив уже десятки лет выбирает новых участников как раз по этому критерию. Именно благодаря качеству продукции в непростое для аграриев время выжил один из близлежащих сыроваренных заводов. Молоко туда сдают жители вейделевских сел и по сей день, уже понимая, как превратить корову на личном подворье в источник прибыли. Представитель объединения Алена Орлова отмечает, что крестьяне могут держать хоть одно животное, хоть два - количество не имеет значения. Вопрос - в качестве.

- Но все знают, что за молоко высокой жирности мы и платим соответственно - по 30 рублей за литр, - поясняет Орлова. - Те, кто сдает нам продукт с шестью процентами жира, неплохо зарабатывают.

В кооперативе специально не отслеживают движение поголовья, но молокосборщики, знакомые с членами объединения, говорят, что за продуктивных коров люди "цепляются".

- Понимаете, для нас главное - качество, - повторяет Орлова. - А то, какой породы животное в стойле и где его приобрели, мы не фиксируем. Но могу сказать точно: если, к примеру, бабушка в силу возраста не может ухаживать за животным, а корова - хорошая, ее обязательно купят соседи или их знакомые. Мы видим, как селяне возвращаются к нам "на землю", уходят с больших индустриальных площадок, где в ходу сменный график и конвейер. Они заводят коров, покупают нетелей или растят своего теленка, чтобы потом продавать молоко. Тенденция такая есть, и это понятно: жить на селе непросто, надо искать возможности прокормиться.

Однако есть и другое мнение. Директор по развитию брянского Товарищества на вере по производству сыров Олег Простаков уверен: опыт промышленного сыроварения и новые технологии позволяют не "зацикливаться" на качественных показателях сырья так, как раньше.

- Действительно, производство сыра и его качество напрямую зависят от сырья. Но в нашем регионе для растущих мощностей переработки его просто не хватает, и мы вынуждены обращаться к производителям молока в других областях, - рассказывает Простаков. - Поставки идут и из соседнего Орла, и из Калуги. Однако новые технологии позволяют нам работать более эффективно, даже если качественные показатели сырья у наших партнеров разные. К "общему знаменателю" можно привести и жир, и белок, хотя, конечно, лучше, если все это изначально соответствует требованиям переработчика. Ведь технологии сами по себе дороги, как и оборудование для их внедрения.