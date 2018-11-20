В костромской больнице из-за аварии отменили роды

Врачи Костромской областной больницы, где сейчас лечатся более 500 пациентов, вынужденно прекратили делать плановые операции и принимать роды после аварии на теплосетях, сообщает администрация региона.

Костромские власти 20 ноября провели экстренное выездное совещание в Костромской областной клинической больнице. От пациентов медучреждения, в том числе от молодых мам с новорожденными младенцами, поступили жалобы, что после аварии на теплосетях они уже три дня замерзают в палатах.

Комиссия обладминистрации проверила температурный режим в корпусах медицинского учреждения, где лечатся 550 человек. Проверяющие выяснили, что больным выдали дополнительные одеяла, в здании утеплили окна. Во все отделения передали электообогреватели, благодаря которым температура в палатах повысилась до 22 градусов, в коридорах - до 18 градусов. Между тем, нормативной температурой для родовспоможения считается 28 градусов.

- Лечебные корпуса Костромской областной клинической больницы попали в зону отключения теплоснабжения. Руководством и персоналом учреждения незамедлительно приняты необходимые меры по поддержанию в помещениях нормативного температурного режима. Плановые оперативные вмешательства приостановлены до устранения аварии. Плановые роженицы направляются в родильный дом. Вся экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, - говорится в сообщении.

В департаменте ЖКХ пояснили, что в больницу будут доставлены тепловые пушки с автономным питанием. Чтобы не перегружать электросеть областной больницы, в учреждении установили дополнительный источник электроснабжения.

На месте аварии работают силы и техника муниципального предприятия "Городские сети" и "ТГК-2". Порыв произошел минувшей ночью в результате запуска компанией ТГК-2 системы после устранения очередной аварии. Выполнить все работы и запустить отопление в областной больнице планируется в течение дня. Между тем, после ЧП областные власти решили перевести больницы региона на автономное теплоснабжение. - Понимаю, что это приведет к потерям доходов теплоснабжающих организаций, но постоянно рисковать здоровьем больных и персонала мы не можем", - заявил глава региона Сергей Ситников.