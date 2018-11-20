В Мосгордуме предложили создать реестр лжемагов

В Москве назрела необходимость создания реестра магов-обманщиков, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антона Палеева.

По мнению парламентария, в Москве ведут активность множество парапсихологов, магов, колдунов и чародеев. При этом часть из них является аферистами. Чтобы обезопасить граждан от волшебников-мошенников, необходим специальный реестр, где будет опубликован черный список столичных магов.

Палеев также предложил создать профессиональное объединение экстрасенсов, которое сможет давать правовую оценку деятельности магов и чародеев. "Должна возникнуть профессиональная ассоциация среди них, которая будет фильтровать нормальных людей от жуликов", - заявил парламентарий.

Предполагается, что информация об экстрасенсах будет размещаться в открытом доступе в интернете, чтобы граждане сами могли сделать для себя вывод, обращаться к тому или иному специалисту или нет.