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20.11.2018 23:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вирус победим

В Москве начнут испытывать вакцину против ВИЧ
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7724 (261)
В следующем году в Москве начинается испытание вакцины для ВИЧ-инфицированных - это самая перспективная терапевтическая вакцина в мире. Испытания пройдут на базе Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Об этом журналистам сообщил директор центра, главный внештатный специалист столицы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

По его словам, принцип действия вакцины такой, что длительное время больному не нужно будет принимать лекарства. Учитывая, что антиретровирусная терапия пожизненная, применение вакцины снизит и стоимость лечения. Ее испытания продлятся несколько лет.

"Ежегодно в столице выявляют более 3 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. При этом российская столица по-прежнему остается одной из наименее зараженных столиц в мире", - подчеркнул Алексей Мазус и добавил, что распространенность ВИЧ-инфекции в Москве на 40 процентов ниже, чем в среднем по России.

Российская столица по-прежнему остается одной из наименее зараженных столиц в мире

Москва показывает удивительный феномен сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в большом городе, когда количество больных с каждым годом становится все меньше. Происходит это благодаря тому, что 60 процентов из них получают антиретровирусную терапию. 80 процентов больных уже имеют неопределяемую вирусную нагрузку, то есть лечение сработало и вирус подавлен. В то же время в городе происходит существенный рост иногородних граждан с ВИЧ-инфекцией - в прошлом году впервые выявлено 5,2 тысячи жителей из других регионов, что в 1,7 раз больше, чем в 2016 году. По словам Алексея Мазуса, это объясняется тем, что Москва стала центром оказания медицинской помощи для всей страны. "В столичные больницы обращаются больные со всей России. К тому же ежедневно в Москву приезжают на работу порядка 20 тысяч больных ВИЧ-инфекцией из Московской области - это маятниковая миграция, которую тоже нельзя не учитывать", - пояснил он.

Фото: Depositphotos.com
Можно ли победить опасный вирус, вызывающий рак

Один из лучших в мире показателей скрининга (обследование населения) на ВИЧ помогает медикам выявлять заражение на ранних стадиях и вовремя назначать необходимое лечение. Уровень скрининга в Москве вдвое выше, чем в США, и втрое выше, чем в странах Западной Европы. "Москва является лидером по доступу к исследованиям на ВИЧ-инфекцию. В 2017 году охват населения обследованием на антитела к ВИЧ составил около 37 процентов от числа жителей города. Мы делаем рекордное количество анализов - более 5 миллионов тестов было сделано в Москве в прошлом году. Большая часть из них проведена бесплатно", - отметил Мазус и добавил, что московская модель противодействия распространения ВИЧ-инфекции обеспечивает абсолютный доступ населения к бесплатному, в том числе анонимному, обследованию на ВИЧ.

Кстати

В Москве работает несколько кабинетов консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию, где сдать анализ может любой желающий. Обследование бесплатное и анонимное, паспорт и полис ОМС не нужны. Адреса кабинетов доступны на сайте spid.ru.

Справка РГ

За счет программ по оказанию помощи беременным женщинам показатель передачи ВИЧинфекции от матери к ребенку в Москве находится на предельно низком для мирового здравоохранения уровне и составляет 1%.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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