В Москве приостановил работу первый каршеринг

Один из операторов московского каршеринга приостановил работу: его Renault Kapture больше не отображаются в приложении, а техподдержка перестала отвечать. В самой компании корреспондента "РГ" заверили, что снова заработают, как только разберутся с лизинговой компанией. А если нет? Эксперты уверены, что даже возможный уход оператора не отразится на прогрессирующем рынке.

Проблемы возникли у оператора, который открылся осенью прошлого года и придумал свою "фишку": сдавать в поминутную аренду только кроссоверы. В парке было 200 машин, и, по неофициальным данным, большинство из них приобреталось в лизинг. За год компания трижды снижала тарифы и в итоге дошла до 6 руб. в минуту. А что еще делать: операторов каршеринга в столице все больше и парк машин растет, тарифная политика у конкурентов тоже стала гибкой. Похоже, в борьбе за пассажира коммерсанты прогадали.

"Чтобы занять свою нишу, компании вынуждены рисковать, - рассказала "РГ" заместитель исполнительного директора ассоциации "Автонет" Ирина Назарова. - Иногда мы видим, что операторы намеренно опускают цены порой даже ниже себестоимости, лишь бы завоевать клиента. Или некоторые компании берут на себя слишком большую кредитную нагрузку. Такая стратегия может не оправдать себя и приводит к банкротству".

Представители "свернувшейся" компании говорят, что трудности временные. "Никакого закрытия и банкротства не предвидится, - поделился с "РГ" ассистент гендиректора компании-оператора Давиде Гроссо. - У нас есть споры с лизинговой компанией. Но мы плотно работаем, чтобы вернуться на линию в ближайшее время". Эксперты полагают, что возможная бизнес-неудача в целом не отразится на проекте "Московский каршеринг". "Доля машин этой компании составляет около 1 процента от всего автопарка, - отметила главред truesharing.ru Полина Волкова. - Ярких особенностей у оператора тоже нет. Так что подавляющая часть пользователей не почувствует изменений".