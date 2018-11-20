В Москве произошла массовая драка психологов

На западе Москвы произошла массовая драка с участием студентов-психологов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, инцидент произошел около дома № 15 на Бобруйской улице. Примерно в 16:10 к четверым студентам начали приставать несколько прохожих. В итоге завязалась драка. Один из нападавших открыл стрельбу, вероятнее всего, из травматического оружия. Зачинщики драки в итоге скрылись.

Травмы получили четверо студентов, они были доставлены в больницу. Стрелков ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ - "Хулиганство".