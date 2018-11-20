Химкинский горсуд Подмосковья вынес обвинительный приговор группе мошенников, в которую входили два бывших столичных чиновника.

В приговоре записано, что жители столицы Шам Гусейнов, Александр Шувалов и Ольга Полухина признаны виновными по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 159 УК РФ - в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причем в особо крупном размере.

Из материалов дела, оглашенных в суде при расследовании обстоятельств криминальной истории, следует, что в Хорошевском суде Москвы повторно рассматривался гражданский иск, касающийся возмещения причиненного ущерба. Гусейнов, дальний родственник которого выступал по иску ответчиком, предложил пойти на подкуп судьи, чтобы тот принял решение об отказе в удовлетворении требований истцов.

Как раз для реализации криминальной затеи Гусейнов привлек своих знакомых - бывшую начальницу отдела судопроизводства в аппарате Хорошевского райсуда Москвы Полухину и экс-участкового этого района столицы, майора полиции в отставке Шувалова. Оба они продолжали работать, причем на приличных должностях, в муниципалитете района Щукино в Москве.

По замыслу Гусейнова, Шувалов выступил в роли крупного чиновника, способного влиять на ход и результаты рассмотрения дел в суде. Полухину представили действующим федеральным судьей - давней коллегой и хорошей подругой судьи, рассматривающей иск. В таком амплуа они вместе с Гусейновым неоднократно встречались с представителем ответчика, убеждая его в необходимости заплатить взятку в три миллиона рублей, чтобы выиграть процесс. На самом деле деньги вымогатели передавать и не собирались.

Но ответчик засомневался в "решении вопроса" и обратился в правоохранительные органы. В рамках оперативного эксперимента Гусейнова задержали в филиале одного из коммерческих банков в Химках, где он получил требуемую сумму от представителя ответчика. Шувалова и Полухину взяли позже, когда Гусейнов под контролем оперативников передал им деньги для дальнейшего дележа. По решению суда Гусейнов получил 4 года лишения свободы, Шувалову дали - 5 лет заключения, а Полухиной - 4 года и 3 месяца.