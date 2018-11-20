В Рязани перевернулась цистерна с серной кислотой

На окраине Рязани опрокинулась цистерна с серной кислотой. Разгерметизации емкости не произошло, пострадавших нет, сообщили "РГ" в пресс-службе мэрии.

ЧП произошло около 9:45 на улице Прижелезнодорожная. Как только сообщение об аварии с цистерной поступило диспетчерам регионального управления МЧС, на место выехали представители экстренных служб, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, администрации города.

Предварительно, у тягача с полуприцепом лопнули шины. Машину развернуло, цистерна перевернулась, но не разгерметизировалась. Тем не менее, специалисты обнаружили на месте пятно диаметром примерно метр.

- Представитель Роспотребнадзора взял пробы грунта в этом месте. После лабораторных анализов можно будет говорить, представляет ли опасность это вещество, - пояснили в пресс-службе администрации. - Ведь это могло быть, например, машинное масло. Если вылившееся вещество окажется опасным, зараженную почву соберут и вывезут на полигон химических отходов.

В настоящее время собственник серной кислоты прислал новую цистерну, в которую перекачали опасную жидкость, и увезли. Дорогу от перегородившего грузовика освободили.