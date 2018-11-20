В России создали концепт высокоскоростного поезда

Новый плацкартный вагон появится в декабре. А чуть позже и первый российский высокоскоростной состав, который будет ходить между Москвой и Казанью.

Плацкартный вагон выставят на одном из железнодорожных вокзалов на суд пассажиров. В нем можно будет посидеть, полежать и оставить свой отзыв. И только после анализа мнения пассажиров начнется серийное производство таких вагонов. Концепт вагона был представлен на выставке "Транспорт России 2018" в Гостином дворе. Но первые билеты в вагон нового типа глава "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Петр Иванов пообещал журналистам.

Запуск серийного производства новых вагонов может произойти уже в этом году. Предполагается модернизировать и старые. Сейчас в парке ФПК 18 тысяч вагонов, из них семь тысяч плацкартные. Постепенно во всех плацкартных вагонах появятся мелочи, которые сделают поездку комфортнее: зарядки для телефона, шторы для каждого места, столики на верхних полках. Стоимость билета в таком вагоне будет не выше той, которая установлена сейчас.

Компания "Скоростные магистрали" представила на выставке концепт нового поезда, который в будущем запустят по высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Казань" и на скоростной линии между Москвой и Петербургом. Его длина составит 315 метров. Состав рассчитан на 729 пассажирских мест. Он сможет развивать скорость до 400 километров в час и работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. В нем будет четыре класса обслуживания (первый, бизнес, эконом и туристический). В первом классе разместятся купе, в экономе планируется установить в два ряда поворотные кресла. Путешественники смогут комфортно общаться друг с другом. В туристическом вагоне будет два ряда: в одном - три кресла, а в другом - два. Предусмотрят там и места для пассажиров с мелкими животными. Салоны будут выполнены в бежевом, зеленом и красном тонах. Стоимость билета пока не озвучивается.

Вице-премьер Максим Акимов отметил, что необходима высокая степень локализации производства в России. Ведь в планах до 2030 года - развитие сети высокоскоростных дорог внутри страны, что делает необходимым развитие внутреннего производства составов и компонентов путей для них.

Кроме того, в России намерены создать условия для сквозного проезда, когда пассажир покупает один билет на несколько видов транспорта. Этот проездной документ будут принимать все перевозчики.