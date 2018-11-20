В Шереметьево мужчину сбил самолет

Все оперативные службы прибыли в аэропорт Шереметьево для расследования ЧП при взлете одного из воздушных судов. По предварительным данным, лайнер сбил мужчину.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу дирекции Шереметьево по связям с общественностью, инцидент произошел около 20:10. Лайнер Москва - Афины следовал к взлетной полосе.

Экипаж доложил диспетчерам, что во время руления под самолет что-то попало. Возможно, животное.

Поскольку аварийные системы не сработали, воздушное судно вылетело из Шереметьева. Когда работники аэропорта прибыли на место, то увидели останки и одежду мужчины. Его личность уже установлена. В аэропорту работают службы транспортной безопасности и полиция.