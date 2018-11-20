Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заключило соглашение о взаимодействии с Московской городской нотариальной палатой. В документе подробно прописывается порядок посещения нотариусами следственных изоляторов Москвы.

Напомним, пару лет назад был принят закон, разрешающий арестованным гражданам приглашать в СИЗО нотариуса. Изначально предполагалось, что норма поможет предпринимателям защитить бизнес от развала. Если руководитель компании арестован, то работа может оказаться парализованной. Нередко бывает, что без начальника никто не вправе принять какое-то значимое решение. Теперь предприниматель сможет выписать доверенность на управление бизнесом.

Однако на практике нововведением стали пользоваться не только бизнесмены. У людей за решеткой возникают самые разные проблемы, и помощь нотариуса очень нужна.

Свидания с нотариусом предоставляются без ограничения их числа и продолжительности. Сколько надо, столько нотариус и пробудет. И сколько раз требуется, столько и придет. Сотрудникам казенных домов разрешено наблюдать за встречей, но запрещено прослушивать разговор.

Нотариус разъяснил заключенному, какие именно условия стоит прописать в доверенности, чтобы не остаться без жилья на воле или не продать за мизерную сумму

При этом УПК запрещает совершение нотариальных действий в отношении имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест. Так что провести какие-то сомнительные сделки у арестованного не получится.

Эксперты подчеркивают: нотариальные действия, совершенные за решеткой, имеют ту же юридическую силу, что и совершенные в нотариальной конторе.

В практике нотариусов уже немало примеров спасения имущества заключенных. Например, бывает, что человека пытаются буквально обчистить его бывшие сокамерники.

"Двое заключенных подружились, пока вместе сидели, и, выйдя на свободу, решили подзаработать за счет содействия в продаже квартиры одного из своих сокамерников, который на тот момент еще продолжал отбывать срок, - рассказывает президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Они понимали, что их знакомый сидит давно, а значит, актуальных цен на рынке недвижимости не знает, о стоимости услуг по сопровождению подобных сделок также не в курсе. Единственное, что требовалось потенциальным посредникам для осуществления выгодной для себя сделки, это иметь на руках общую доверенность от собственника квартиры".

Приехавший по вызову нотариус, которого "приятели" пригласили для удостоверения доверенности, нарушил их планы. И разъяснил владельцу квартиры, что он рискует вообще потерять жилплощадь или значительную сумму денег при продаже. Кроме того, нотариус посоветовал, какие именно условия стоит подробно прописать в документе, чтобы обезопасить себя от лишних финансовых потерь и посягательств тех, кто хочет обогатиться за его счет.

Нотариальное удостоверение документов говорит, что эти бумаги составлены юридически грамотно, не являются поддельными, могут быть предъявлены как неоспоримое доказательство в суде, а в случае потери оригиналов всегда есть возможность обратиться к нотариусу за выдачей их копии.

Любое учреждение ФСИН отнесено к тому или иному нотариальному округу. В некоторых нотариальных округах нотариусы выезжают в колонии по графику, в других - по мере поступления обращений.

Обратиться за вызовом нотариуса к осужденному может его родственник или иное доверенное лицо, находящееся на свободе. Кроме того, можно действовать через администрацию исправительного учреждения - ее представители также уполномочены подавать заявки на визит нотариуса от имени заключенных.

Нотариус Москвы или лицо, его замещающее, вправе совершать нотариальные действия в любом из следственных изоляторов города. Однако раньше организация свиданий нотариуса с заключенным зачастую затягивалась по организационным причинам. Соглашение о взаимодействии о ускорило процесс. Документом установлен график посещения нотариусами следственных изоляторов: еженедельно по вторникам за исключением праздничных дней, а также порядок организации выезда нотариуса к содержащемуся под стражей гражданину.

"В свете последних изменений порядок доступа нотариуса в СИЗО следующий: родственники или адвокат подследственного обращаются в нотариальную контору за письмом нотариуса - информацией, содержащей паспортные данные нотариуса и врио нотариуса, осуществляющих выезд в СИЗО. Затем они просят согласия на совершение нотариального действия от имени подследственного у следователя", - рассказывает нотариус Москвы Елена Образцова.

Нотариус готовит документы и приходит в СИЗО, где также все происходит по отработанным схемам. Как отметил президент ФНП Константин Корсик, подобное соглашение заключено впервые. Это новая форма межведомственного сотрудничества, которая поможет урегулировать вопросы гражданских правоотношений и юридической помощи для лиц, находящихся под стражей, и позволит нотариусу более четко формировать свой рабочий график, чтобы другие посетители нотариальной конторы не оставались без необходимой нотариальной помощи.