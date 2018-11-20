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20.11.2018 15:03
Проект: В регионах

В Смоленске открылся форум патриотического воспитания

В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась торжественная церемония открытия Форума специалистов в области молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания, организованного при поддержке администрации региона и Смоленского института экономики - филиала Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

Форум объединил более 150 представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных организаций и объединений, образовательных учреждений, социально активных молодых людей из Смоленской, Тверской, Белгородской, Тульской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Московской областей, города Москвы, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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Обращаясь к участникам мероприятия со словами приветствия, губернатор Алексей Островский подчеркнул, что гражданско-патриотическое воспитание - это нравственная основа жизнеспособности каждого государства: "Под патриотизмом мы понимаем преданность и любовь к своей стране и к своему народу, желание служить на благо Отечества. Для России патриотизм является важнейшим фактором обеспечения ее независимости, самобытности, силы, могущества и процветания, движущей силой общества и государства. Так всегда было в нашей великой истории. Как сказал Владимир Владимирович Путин, патриотизм - это национальная идея России".

Развивая тему, глава региона напомнил, что в 2015 году на федеральном уровне была разработана государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы". По поручению президента аналогичные документы приняты на территории всех субъектов РФ. "В Смоленской области такая программа действует с середины 2016 года. Реализация ее мероприятий направлена на проведение единой государственной политики в сфере гражданско-патриотического воспитания всеми институтами гражданского общества. При этом, наибольшее значение, безусловно, имеет организация работы с молодежью, поскольку молодежная политика всегда адресована в будущее. Создание условий для образования, профессионального, научного и творческого роста молодежи - самая надежная инвестиция в социальный прогресс и социальную модернизацию общества", - заявил Алексей Островский.

В продолжение своего выступления губернатор акцентировал внимание на ключевой цели Форума: "Сегодня нам крайне важно разработать механизмы реализации этой стратегической задачи, привлечь к решению проблем в молодежной среде образованных, инициативных, креативных молодых людей, что и является ключевой целью нынешнего Форума. С учетом того, что он проходит в Год волонтера и добровольца, хотелось, чтобы на этой площадке произошел конструктивный и полезный обмен опытом развития волонтерского движения. Причем, не только среди молодежи, но и представителей старшего поколения", - резюмировал глава региона.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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В свою очередь, главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий высоко оценил уровень организации работы в сфере гражданско-патриотического воспитания на Смоленщине. "Уважаемый Алексей Владимирович, по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Олеговича Щеголева хочу передать слова благодарности за ваш труд в сфере гражданско-патриотического воспитания. Отмечу, что в Смоленской области работа в данном направлении проводится на самом высоком уровне, соответствующей оценки заслуживает и деятельность волонтерских организаций и поисковых отрядов", - отметил Юрий Стрелецкий.

Ключевым мероприятием Форума стало пленарное заседание, в ходе которого участники обсудили итоги работы в области молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания на Смоленщине, ознакомились с опытом других регионов в данной сфере. Помимо этого, для специалистов была организована работа дискуссионных площадок "Опыт патриотической деятельности общественных объединений и организаций" и "Развитие системы патриотического и гражданского воспитания молодежи и волонтерского движения".

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