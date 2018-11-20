Видео: Озеро под Рязанью окрасилось в цвет крови

В Рязанском районе Рязанской области пруд приобрел кроваво-красный цвет.

Водоем "цвета борща" недалеко от поселка Искра вызвал бурную реакцию у пользователей соцсетей. В комментариях высказываются возмущения по поводу якобы отравленного озера, в котором теперь погибнет вся рыба.

Как выяснилось, в Сеть попало видео отстойника, входящего в систему очистки стоков ОАО "Рязанский свинокомплекс". Глава администрации Искровского сельского поселения Василий Овечкин пояснил "РГ", что рыбы в этом пруду никогда не жила и не живет. По его словам, беда, если вода приобрела бы свинцовый оттенок - это свидетельствовало бы о нарушении технологии. А красным этот пруд бывает регулярно.

- Основной продукт, который туда попадает, - соли аммония. В процессе биологической очистки происходит их разложение и они приобретают темно-коричневый цвет. Выпал снег и вода посветлела - вот и получился это "оттенок борща", - пояснил Владимир Овечкин.

Рыба в этом водоеме не водится, зато очень хорошо чувствуют себя утки и чайки. Как пояснил глава администрации, свиньей усваивается всего сорок процентов кормов, остальное в конечном итоге попадает в отстойник. И эти продукты жизнедеятельности очень нравятся птицам. Так что рыбаков на этом водоеме не было никогда, зато охотники - не редкость.

Глава администрации заверил, что экологическая ситуация на этом водоеме под контролем. По его словам, люди жалуются порой на запах - отнюдь не химический, поэтому очистные свинокомплекса проверяются регулярно.