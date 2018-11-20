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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Провоцировал на взятки

Вынесен приговор агенту экс-генерала Сугробова
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Мосгорсуд приговорил бывшего оперативного агента антикоррупционного главка МВД Владимира Бутарова к пяти годам колонии.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, Бутаров признан виновным в пособничество сотрудникам ГУЭБиПК МВД в фальсификации доказательств по уголовным делам. Дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия материалов под грифом "Секретно" и без самого подсудимого. Предприниматель Владимир Бутаров уже давно находится в бегах за рубежом, поэтому приговор был вынесен ему заочно.

Его объявили в международный розыск еще в 2014 году в рамках большого уголовного дела об организации преступного сообщества, по которому проходили ряд высокопоставленных сотрудников ГУЭБиПК, в том числе руководитель главка МВД генерал Денис Сугробов. В 2016-м Бутарова задержали в Латвии по запросу России, однако его до сих пор не экстрадировали.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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По версии следствия, он являлся платным агентом полиции и участвовал в самых сложных провокациях в отношении чиновников. После чего выступал секретным свидетелем обвинения на процессах, где рассматривались дела попавшихся на провокационных взятках. Среди самых громких дел "бизнесмена" операция главка против директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика и сенатора от Новгородской области Александра Коровникова. Михайлик был задержан при получении 3 млн рублей. Также на счету Бутарова участие в оперативном эксперименте в отношении заместителя директора онкологического центра имени Герцена Сергея Безяева и Елены Богословской - дочери директора института и главного онколога страны Валерия Чиссова. Он же предложил взятку "за решение вопросов" начальнику управления по охране окружающей среды администрации Сочи Елене Соколинской.

Как считает следствие, выбор Бутарова в качестве полицейского агента был не случайным - он находился в дружеских отношениях с Сугробовым и другими сотрудниками полицейского главка.

Напомним, что сам бывший генерал Денис Сугрубов в апреле 2017 года был приговорен Мосгорсудом к 22 годам заключения за организацию преступного сообщества, превышение полномочий и провокации взяток. Позже Верховный суд снизил ему наказание до 12 лет колонии строгого режима.

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