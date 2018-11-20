Жителям Тверской области заплатят за переход на цифровое ТВ

Первые итоги перехода региона на телевизионное вещание в цифровом формате, которое было запущено здесь вместе со вторым мультиплексом 9 ноября, подвели в Твери на заседании областного правительства.

Более десяти дней все без исключения жители области, которая стала первым регионом России, полностью перешедшим на "цифру", имеют возможность смотреть в хорошем качестве 20 общедоступных федеральных каналов. По мнению экспертов, процесс адаптации к цифровым ТВ-технологиям идет нормально. 3 декабря состоится окончательный переход на цифровое вещание. Чтобы смотреть 20 телеканалов в хорошем качестве, стоит поторопиться и проверить, есть ли возможность приема сигнала стандарта DVB-Т2 на телевизоре. Если нет, то придется покупать приставку. Но чтобы такой телевизор и приставка ловили дециметровый цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, нужно иметь дециметровую антенну. Она может быть как домашней, так и общедомовой.

Что же произойдет 3 декабря? "Планируется выключить 100 передатчиков одиннадцати федеральных каналов. Продолжат аналоговое вещание региональные телеканалы, их сетевые партнеры и каналы, которые не входят в состав двух мультиплексов, - рассказал на заседании правительства Тверской области генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрей Романченко. - После отключения на аналоговых частотах всех одиннадцати телеканалов будет еще неделю демонстрироваться так называемый информационный экран - заставка с сообщением, что аналоговая трансляция прекращена, и зрителям необходимо настроить прием цифрового телевидения".

Кампания по информированию населения о грядущих переменах в Тверской области началась еще в июне. К ней, кроме СМИ, подключены управляющие компании, актив ТСЖ, администрации поселений, сельские старосты, соцработники, волонтеры. Необходимая информация размещена в торговых центрах, МФЦ, общественном транспорте, банках, на почтах. В местах с массовым пребыванием людей и крупных рабочих коллективах специалисты презентуют оборудование для подключения к цифровому ТВ и объясняют, как им пользоваться. Однако, по словам заместителя правительства Тверской области Андрея Ищенко, при проведении разъяснительной работы "был выявлен ряд рисков".

- Например, выяснилось, что 90 процентов многоквартирных домов Тверской области обеспечены оборудованием для приема кабельного либо эфирного цифрового сигнала, а в 10 процентах домов коллективная антенна принимает только аналоговый сигнал, - пояснил Андрей Ищенко. - Для решения этой проблемы мы проводим работу с управляющими компаниями по замене устаревшего оборудования для коллективного приема телесигнала.

Один из возможных вариантов, считают в правительстве региона, - использование для замены и ремонта антенн средств регионального фонда капремонта домов. Соответствующие изменения на заседании правительства предложено внести в региональное законодательство. Кроме того, как рассказал представитель областной ассоциации муниципальных образований, немалую проблему представляет уверенность части населения в том, что переход на цифровое ТВ произойдет сам собой, и ничего для этого предпринимать не нужно. Впрочем, большая часть населения все-таки готовится к "цифре", о чем свидетельствует и количество звонков на "горячую линию" регионального минэкономразвития: после подключения второго мультиплекса их число выросло в десять раз. Причем 70 процентов обращений связаны с приобретением и настройкой оборудования, 10 процентов позвонивших попросили о помощи волонтеров, остальные интересовались получением компенсации.

Кстати, на компенсацию в тысячу рублей жители области с небольшими доходами могут рассчитывать не только в случае приобретения приставки, но также антенны и даже нового телевизора. На 20 ноября с заявлением на получение компенсации в учреждения соцзащиты и МФЦ обратились больше 300 человек, 66 из них деньги уже получили. Больше ста тверитян при подключении к цифровому телевидению воспользовались помощью волонтеров.

За тем, чтобы в торговых точках не взвинтили цены на оборудование, следит региональный минэкономразвития, антимонопольщики и Роспотребнадзор. Как показал анализ цен, приставка для приема цифрового сигнала в регионе в среднем стоит 800 - 1000 рублей, комнатная антенна - 600 - 1000. В основном люди покупают приставки, спрос на телевизоры не вырос.