Археологи ДВФУ нашли древнейшие погребения в Эквадоре

В ходе экспедиции в Эквадор археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) нашли три погребения древних обитателей Южной Америки возрастом от 6 до 10 тысяч лет, сообщает пресс-служба вуза. Находки относятся к археологической культуре Лас-Вегас эпохи каменного века.

По словам руководителя экспедиции, директора Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александра Попова, российские археологи провели в Эквадоре уже четвертый сезон. Они ведут исследования, чтобы проследить развитие древних культур на противоположном от российского Дальнего Востока побережье Тихого океана и сравнить адаптацию человека к изменениям среды в древности на противоположных сторонах океана - берегах Южной Америки и Восточной Азии.

Научный проект по исследованию древних культур Тихоокеанского побережья выполняется в партнерстве с Приморским политехническим университетом в городе Гуаякиль (ESPOL, Эквадор). А материалы экспедиции обрабатываются экспертами из нескольких стран: каменные орудия труда исследуют в Университете Тохоку (Япония), а антропологи из Кунсткамеры (Санкт-Петербург) и Института проблем освоения Севера (Тюмень) приступили к исследованию морфологических особенностей найденных человеческих останков.

