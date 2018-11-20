Новости

ДТП с участием 28 автомобилей в Китае унесло жизни девяти человек 05:33
Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи 05:28
Суслики переселились на чукотский остров из-за потепления в Арктике 05:22
Дочь Трампа использовала личную почту для служебной переписки 04:30
Задержанного у правительства Камчатки поместили в психдиспансер 04:28
Пентагон отзовет военных с американо-мексиканской границы 04:27
Археологи ДВФУ нашли древнейшие погребения в Эквадоре 04:01
Белый дом вернул аккредитацию корреспонденту CNN 03:56
CNBC: Российские С-400 затмили главную гордость армии США 03:24
Иран назвал Россию прекрасным торговым и политическим партнером 03:06
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира 03:06
Министры обороны стран ЕС поддержали создание общей разведшколы 02:23
Два человека погибли при обрушении дороги в Португалии 02:20
В Вашингтон доставили главную рождественскую елку США 02:16
Неизвестный устроил стрельбу возле госпиталя в Чикаго 01:45
В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана 01:31
Футболист Кокорин простудился в "Бутырке" 00:45
Курс биткоина опустился ниже пяти тысяч долларов 00:24
Societe Generalе выплатит США 1,34 млрд долларов за нарушение санкций 00:21
Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой 19.11.2018
На ВДНХ откроется "Город зимы" 19.11.2018
Украине предложили списанные американские фрегаты 19.11.2018
Россиянка Ласицкене выбыла из борьбы за звание лучшей спортсменки 19.11.2018
Во Франции введут штрафы для компаний, где женщины получают меньше мужчин 19.11.2018
Минздрав рекомендовал россиянам не злоупотреблять колбасой 19.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
20.11.2018 04:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Археологи ДВФУ нашли древнейшие погребения в Эквадоре

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ДВФУ Фото: Пресс-служба ДВФУ
Фото: Пресс-служба ДВФУ

В ходе экспедиции в Эквадор археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) нашли три погребения древних обитателей Южной Америки возрастом от 6 до 10 тысяч лет, сообщает пресс-служба вуза. Находки  относятся к археологической культуре Лас-Вегас эпохи каменного века.

Фото: depositphotos.com
В Якутии обнаружили тушу ископаемого жеребенка и скелет мамонта

По словам руководителя экспедиции, директора Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Александра Попова, российские археологи провели в Эквадоре уже четвертый сезон. Они ведут исследования, чтобы проследить развитие древних культур на противоположном от российского Дальнего Востока побережье Тихого океана и сравнить адаптацию человека к изменениям среды в древности на противоположных сторонах океана - берегах Южной Америки и Восточной Азии.

Научный проект по исследованию древних культур Тихоокеанского побережья выполняется в партнерстве с Приморским политехническим университетом в городе Гуаякиль (ESPOL, Эквадор). А материалы экспедиции обрабатываются экспертами из нескольких стран: каменные орудия труда исследуют в Университете Тохоку (Япония), а антропологи из Кунсткамеры (Санкт-Петербург) и Института проблем освоения Севера (Тюмень) приступили к исследованию морфологических особенностей найденных человеческих останков.
 

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря
С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком
В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi