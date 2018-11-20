Мэрия Якутска выставила на продажу все принадлежащие ей внедорожники. Продать дорогие машины будущий мэр города Сардана Авксентьева пообещала накануне выборов. С молотка уйдут Nissan Patrol и три автомобиля Toyota Land Cruiser. Машины неновые, суммарная стартовая цена составила 6,9 миллиона рублей. Полученные деньги мэрия потратит на погашение долгов муниципальных предприятий и организацию в городе социального такси. Осталось найти покупателей.

В новейшей истории Якутска Авксентьева стала первым градоначальником, который ездит не на навороченном "крузаке", а на демократичной легковушке. Это лишь один из ее шагов, вызвавших скепсис в среде бывалых чиновников и восторженную реакцию у простых горожан.

Недавно, анализируя смету расходов на проведение фестиваля "Зима начинается с Якутии", мэр обнаружила, что в бюджете заложено 800 тысяч рублей на приглашение и обслуживание известного московского модельера. Почти миллион - на одного человека! Она вычеркнула этот пункт, заявив: "С подобными излишествами нужно заканчивать".

Сэкономленные деньги пойдут на приобретение 45 очистителей воздуха для начальных классов. А модельер в Якутск все-таки приедет, но на средства спонсоров.

Точно так же мэр отменила показ балета, на который в бюджете заложили 1,5 миллиона рублей. Пояснила, что с большим уважением относится к классическому балету, но в сфере культуры города есть немало нерешенных проблем, на которые нужны деньги. Сэкономленные 1,5 миллиона поделят между центром народного творчества, библиотеками и тремя детскими школами искусств.

Полученные деньги мэрия потратит на погашение долгов и организацию в городе социального такси

Самое же популярное решение градоначальницы - снижение стоимости проезда в автобусах с 30 до 28 рублей. Правда, большая часть маршрутов в городе принадлежит предпринимателям, и они согласились на уменьшение стоимости только при условии компенсации выпадающих доходов. В итоге на те же два рубля им увеличили субсидии из бюджета на перевозку школьников.