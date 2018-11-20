Это крошечное многоточие на карте России самоуверенно называют Курильским городским округом, у которого все границы - морские. Уруп, Черные Братья, Симушир и Итуруп. Еще в этой 12-мильной морской зоне есть жменя крошечных островов и скал. На всех из них кроме Итурупа живут ветра и чайки. И только на Итурупе живут люди. Наши люди. Официально, чуть больше шести тысяч человек, по факту еще меньше. Для них этот маленький остров стал жизнью, которую принято называть большой.

- Наши женщины летают в Южно-Сахалинск делать прически и маникюр, - еще пять лет назад подобное бы звучало анекдотом. Сегодня - это наши реалии, - говорит Вадим Рокотов, глава администрации Курильского городского округа.

Час лету до столицы островного региона России для жителей Сахалинской области обходится в пять тысяч рублей. Комфортные "Бомбардье" мотаются ежедневно, люди одержали почти полную победу даже над здешними циклонами, которые десятилетиями часто и густо закрывали здешнее небо. Сегодня аэропорт в Курильске оснащен новейшим навигационным оборудованием, поэтому борта взлетают и садятся с материковой удалью. Аэропорт, правда, реконструировали долго и не без приключений. Первым многомиллионный конкурс выиграл электроламповый завод из далекого Дагестана, который в реконструкции подобных сооружений разбирался как здешние рыбаки в вольфрамовых нитях. Была череда уголовных дел и прокурорских разбирательств. Но в итоге аэропорт стал реальностью и радостью летчиков.

На Итуруп летает дочка "Аэрофлота" с именем богини утренней зари "Аврора". Для тех, кто не живет на Сахалине и Курилах, часовой перелет обойдется почти в 17 тысяч рублей. Я же заплатил 34 000 рублей за короткий рейс с острова на остров и неполный стакан яблочного сока, налитый приветливой стюардессой.

- Вот после этих цифр все разговоры о развитии туризма можно прекращать, за эти деньги на лоукостере можно пол-Европы пролететь, - машет рукой районный глава Вадим Рокотов.

На Итурупе двадцать вулканов, из которых девять действующих. Названия спящих красавцев - учебник истории: Богдан Хмельницкий, Иван Грозный, есть даже водопад Илья Муромец. Многие путешественники мечтательно облизываются, грезят попасть в эту суровую редчайшую красоту, но мечты разбиваются о тариф на билеты.

Курильск - бывшую рыбацкую деревушку сегодня государство наделило всеми "морщинками" города. Здесь населения чуть больше полутора тысяч человек, но штатно трудятся все структуры, которые представляют государство. От налоговой полиции и Пенсионного фонда до Следственного комитета и прокуратуры. Дорожная сеть города полностью покрыта прочным асфальтом. Здесь открыли прекрасный плавательный бассейн, новый, "нафаршированный" последним тренажерным словом спортзал. Новая школа, а под школу искусств отдали самое лучшее из советского прошлого - здание райкома партии.

Анатолий и Ирина Туровские 35 лет учат островных детей игре на фортепиано и баяне. Ирина имеет дар композитора, десятки полных романтики стихов об острове обернула в музыкальные "одежды". Выпускники Одесской консерватории приехали на этот край края в советско-застойном 1984 году.

"Я на лыжах на все наши сопки забиралась. Вулканы, озера, океан, водопады. Вот, а ты спрашиваешь, почему я не уехала отсюда?"

- Просим у Бога только одного - чтобы он дал нам возможность как можно дольше пожить и поработать на этом острове, - в один голос говорят музыканты Туровские.

Я им про тяжелый климат, бескрайние километры тумана и ветра, которые выдувают из тебя остатки тепла. А они мне - про дивные здешние места, про отличную комплектацию учреждения и про белый рояль. "Главное - погода в доме", - лукаво замечает Анатолий Петрович.

Ассортимент островных магазинов, на мой неискушенный взгляд, ничем не отличается от материковских прилавков. Ну разве что продавец может буднично заметить: "Мужчина, не советую вам эти конфеты покупать. Они старые..." Честность здесь повыше дневной выручки ценится.

На острове дефицит легального бензина. Нелегальный есть, но дорогой даже по здешним меркам.

- Все просто! Никто этим серьезно никогда не занимался. Очень много требований к перевозке горючки морским транспортом, поэтому больше возят дизтопливо. А коммерсанты на свой страх и риск привозят бензин в контейнерах, морем, - не по-чиновничьи прямо замечает глава городского округа.

Себя Вадим Рокотов называет "человеком временным".

- Пришел на определенный срок решить определенные задачи, - замечает Вадим Алексеевич. Одна из "определенных задач" - введение в строй очистных сооружений в селе Рейдово, при его предшественнике их построили, но в эксплуатацию не ввели. Не успели...

Годовой бюджет Курильского района равен миллиарду рублей, из которых собственных средств порядка 300 миллионов. Больше половины из этого "порядка" в бюджет отчисляет налогов компания "Гидрострой", которую между собой здесь так и называют - "хозяева". Компания многоотраслевая, занимается всем: от рыбоводства, океанической рыбалки и переработки рыбы до строительства и туризма.

Власти острова жалуются, что многолетние претензии соседней Японии на острова осложняют развитие региона.

- Как только солидный иностранный инвестор начинает проявлять интерес к нашим островам, Япония сразу заявляет протест, и господа капиталисты, извинившись, включают заднюю передачу, - вздыхает Вадим Рокотов, который до этого много лет работал во внешнеэкономическом министерстве Сахалинской области.

В этом году здешние реки "кипели" от рыбы. Последний раз такая фартовая рыбалка была тут двенадцать лет назад.

- Мужики в путину в среднем по миллиону заработали, - буднично делился островными новостями Юра, двухметровый водитель районной администрации. Он сам лет десять ходил в море, а потом "завязал".

Есть на этом форпосте России одна непреодолимая проблема - связь. Интернет здесь сла-а-абенький, его скорость едва превышает разбег собачьей упряжки. Сотовая связь похожа на удачу. Дозваниваются раз через полтора.

- В будущем году запускают оптико-волоконную связь, государство пошло на колоссальные затраты, ради нас протянули сюда кабель. Связисты обещают нормальную скорость интернета, - делится глава острова.

Еще лет десять назад тут кипели серьезные дискуссии - нужен Курилам асфальт или нет? Многие, узнав себестоимость одного километра этого признака цивилизации, кричали криком: проживем и так! Жили же раньше с пылью. И рубероидом как главным строительным материалом. Победил державный разум - сегодня здешние модницы выходят из дома исключительно на шпильках.

...На главной площади острова в стилизованном под русскую избу павильоне кряжистая тетка торговала молоком, сметаной и творогом. Софья Николаевна Сотникова, зоотехник по образованию, живет здесь почти шестьдесят лет.

- Когда я сюда приехала, ни одной машины не было. Ни единой! Все на лошадях возили.

Она стоит во главе большого хозяйства, где только дойных коров - тридцать шесть. Много лет была чемпионкой района по лыжам, почетный донор России, вместо вен - сантиметровые тяжи. Есть в ней что-то корневое, шолоховское, как будто постаревшая Дарья из "Тихого Дона" смотрит на тебя прищуром мудрых глаз.

- Я, милый, спать не лягу, пока с нашими вулканами не поговорю. Прошу их еще долго-долго спать. Ты же не представляешь какая тут красота, я на лыжах на все наши сопки забиралась. Вулканы, озера, океан, водопады. Ну нигде же такого нету. Вот, а ты спрашиваешь, почему я не уехала отсюда? Я еще сюда троих сестер привезла из Сибири...