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20.11.2018 17:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Полеты в Забайкальский край и Бурятию будут субсидироваться

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Забайкальский край и Бурятия, которые вошли в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), будут включены в программу субсидирования авиаперевозок. Об этом в рамках форума "Транспорт России 2018" рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

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"Программа субсидирования авиаперевозок предусматривает специальный режим для регионов, входящих в состав ДФО. Сейчас прорабатываем уточнения программы", - сказал он. Увеличение объемов субсидирования авиаперевозок в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры предусмотрено.

В программе есть средства как на развитие 66 аэродромов в регионе, есть средства и на субсидирование перевозок на шесть лет и средства на закупку воздушных судов (на субсидирование лизинговой ставки). Все эти пункты будут реализовываться, чтобы стимулировать авиаперевозки на Дальний Восток, сказал Дитрих.

Экономика Транспорт Авиатранспорт ДФО Бурятия ДФО Забайкальский край
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