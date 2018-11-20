Полеты в Забайкальский край и Бурятию будут субсидироваться

Забайкальский край и Бурятия, которые вошли в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), будут включены в программу субсидирования авиаперевозок. Об этом в рамках форума "Транспорт России 2018" рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

"Программа субсидирования авиаперевозок предусматривает специальный режим для регионов, входящих в состав ДФО. Сейчас прорабатываем уточнения программы", - сказал он. Увеличение объемов субсидирования авиаперевозок в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры предусмотрено.

В программе есть средства как на развитие 66 аэродромов в регионе, есть средства и на субсидирование перевозок на шесть лет и средства на закупку воздушных судов (на субсидирование лизинговой ставки). Все эти пункты будут реализовываться, чтобы стимулировать авиаперевозки на Дальний Восток, сказал Дитрих.