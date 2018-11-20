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20.11.2018 00:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Приезжайте к нам на Колыму

Ростуризм назвал самые популярные северные регионы
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Камчатка, Карелия и Архангельская область возглавили список самых туристических северных регионов страны, рассказали "Российской газете" в Ростуризме.
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгений Гайва

Ведомство провело исследование совместно с интернет-сервисом для путешественников Biletix, и 65 процентов из 2350 участников опроса считают Русскую Арктику привлекательной для путешествий. Камчатку назвали самым благоприятным для туризма северным регионом страны более 70 процентов проголосовавших, за Карелию отдали голоса 58 процентов участников опроса, за Архангельскую область  - 34 процента (участники исследования могли выбирать несколько регионов). Далее расположились земля Франца-Иосифа, Якутия, Мурманская область, Чукотка, Новая земля, Северная земля и Красноярский край.

Охватить в путешествии несколько регионов можно было бы в ходе круиза по Северному морскому пути. Почти 74 процента опрошенных заявили, что мечтают совершить такой круиз, и только 10 процентов предпочли бы отправиться в путешествие по южным странам и теплым морям.

Но стремление россиян, путешествовать по северным регионам подрывает дороговизна таких вояжей. Почти 60 процентов российских туристов отметили, что стоимость северных путешествий должна быть дешевле по сравнению с южными регионами страны. Но при этом, заплатить больше за отдых в северных широтах, чем на Юге готовы 40 процентов респондентов.

"В последние годы мы наблюдаем рост спроса на путешествия в арктическую зону. К примеру, на Земле Франца Иосифа еще недавно практически не было туристов. Сегодня архипелаг посещают ежегодно более двух тысяч человек. Создание условий для туризма в Арктической зоне России и широкое продвижение туристских возможностей этого региона очень важно для социально-экономического развития северных территорий страны, для защиты уникальных арктических экосистем, сохранения традиций и культуры коренных народов", - приводит слова руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова пресс-служба ведомства.

Круизный маршрут по странам Каспийского моря стартует в 2019 году

"Мы имеем дело с отложенным спросом. Есть большое желание туристов посетить Камчатку и другие северные территории при минимальном предложении", - говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В том, что Камчатка привлекательная для россиян как туристический регион нет ничего удивительного, добавляет Елена Джанджугазова. "В районе Кроноцкого заповедника и долины гейзеров еще в 70-80 годы прошлого века прокладывали всесоюзные маршруты. Кроме того, вулканы Камчатки  - это памятник природы, внесенный в список ЮНЕСКО, подобных памятников у нас не так уж и много", - говорит эксперт.

Туристский потенциал северных регионов России еще пока полностью не раскрыт, отмечает Юрий Барзыкин. Чтобы турпоток по этим направлениям рос, нужно субсидировать перелеты и развивать туристскую инфраструктуру на местах, добавляет он.

Кстати, недавно программа субсидирования авиаперевозок была расширена на круглый год, в нее помимо молодежи и пенсионеров добавили многодетные семьи, говорит эксперт.

Стоит также привлекать туристов из соседних стран,  спрос есть. Но нужно упрощать визовые формальности, указывает Елена Джанджугазова. Пока из-за стратегического значения северных территорий существуют ограничения на их посещение иностранцами со стороны силовых структур. Даже гражданам тех государств, с которыми у нас безвизовый режим, не так-то просто попасть на северные территории России, уточняет она.

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Камчатский край СЗФО Карелия СЗФО Архангельская область Развитие туризма в России
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