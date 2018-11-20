Суслики переселились на чукотский остров из-за потепления в Арктике

Сотрудники национального парка "Берингия" впервые встретили сусликов на самом северо-западном участке резеврата - острове Колючин.

Длиннохвостые суслики или по-другому - евражки - вид привычный для континентальной Чукотки. На острове же они отмечены впервые за 16 лет мониторинга. Старожилы также подтверждают, что никогда раньше этих животных на Колючине не видели.

Чтобы перебраться на новое место жительства, евражки преодолели по льду пролива Сергиевского 14 километров.

- Мы столкнулись с фактом заселения сусликами отдаленного морского острова и можем с уверенностью сделать вывод о способности этих грызунов пересекать большие пространства морского льда. Вероятнее всего, такие изменения в наземной фауне острова Колючин связаны с современным периодом потепления Восточной Арктики, - рассказал ведущий сотрудник национального парка Анатолий Кочнев.

Он заметил, что увеличение популяции евражек на острове может оказать серьезное воздействие на растительные сообщества и на условия гнездования птиц.