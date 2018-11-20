Учеников школы в Петропавловске-Камчатском эвакуировали из-за дыма

В школе № 30 Петропавловска-Камчатского 20 ноября возникло задымление, из-за которого из здания были экстренно эвакуированы ученики и сотрудники.

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление образования, дым появился из-за того, что во время сварочных работ на спортивной площадке заискрился расположенный в подвале распределительный щит.

Уточняется, что пожара в учебном заведении не возникло. Помещение сразу же проветрили и задымление сняли.

Сейчас опасность уже миновала, и занятия в школе возобновлены.