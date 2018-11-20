В Чите осудили нападавшего на женщин "атамановского маньяка"

Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор Андрею Косову, получившего за зверские нападения на женщин прозвище "атамановский маньяк". В качестве наказания ему назначено 24 года тюрьмы и колонии строго режима, информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда. Ранее мужчина полностью признал свою вину в содеянном.

В ходе процесса обвинение полностью доказало его причастность к убийству жительницы поселка Атамановка 12 февраля этого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Косов нанес более десятки ударов молотком по голове случайной прохожей. Его заинтересовало содержание ее сумок. Еще живую женщину он оттащил в сторону, чтобы ограбить и изнасиловать. Но довести содеянное до конца ему помешали проходившие мимо места преступления люди. Прихватив с собой 13 тысяч рублей, он скрылся.

Но на этом преступник не остановился и через несколько дней напал еще на одну женщину. Он несколько раз ударил пострадавшую обухом топора и вытащил у нее из сумки три тысячи рублей. Но тут подоспели случайные свидетели. Медикам удалось спасти женщину.

Косова задержали 18 февраля. Выяснилось, что ранее он уже был судим за убийство двух человек. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зарезал двух своих собутыльников. После освобождения из колонии он бомжевал и жил в заброшенной котельной недалеко от поселка.

Мужчина признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к 24 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима. Кроме этого, Косов должен будет выплатить миллион рублей компенсации морального вреда и 87 тысяч рублей материального ущерба дочери погибшей женщины. Еще миллион рублей компенсации морального вреда с него взыскали в пользу пострадавшей женщины.