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20.11.2018 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии осудили извинившихся за кражу воров

Текст: Дина Непомнящая

В Якутии осудили трех безработных жителей Оленекского района, совершивших две кражи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, сначала злоумышленники проникли в Харыялахскую врачебную амбулаторию Оленекской центральной больницы и вынесли оттуда деньги, тонометры и системный блок компьютера. Взамен они оставили на столе записку со словами "Простите, пожалуйста".

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Вторую кражу, за которую прощения мужчины решили не просить, была совершена в магазине. Оттуда были похищены деньги, продукты и видеорегистратор. В ходе следствия выяснилось, что камеру воры забрали с собой, чтобы не оставить улик. Общая сумма ущерба за два преступных эпизода составила более 310 тысяч рублей.

Одному из членов группы, имевшему непогашенную судимость и ранее условно-досрочно освобожденному из мест лишения свободы, присудили четыре года лишения свободы. Двум другим - по три года заключения с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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