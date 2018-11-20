В Якутске хакеры похитили у предприятия полтора миллиона рублей

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере компьютерной техники, совершенного в особо крупном размере.

На одном из коммерческих предприятий города обнаружили, что более полутора миллионов рублей переведены на счет индивидуального предпринимателя по несуществующему договору. В полиции, куда обратились бизнесмены, установили, что это дело рук хакеров.

Как сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Якутии, злоумышленники с помощью программного обеспечения получили доступ к рабочему компьютеру предприятия, подключенному к сети интернет. Затем с помощью программы для совершения банковских операций они от имени предприятия совершили по несуществующему договору платеж денежных средств на счет индивидуального предпринимателя с указанием его ИНН.

Ведется следствие.

В республике это не первый случай такого рода. Недавно в Якутский городской суд было направлено уголовное дело в отношении двух безработных москвичей, которые с помощью вредоносной компьютерной программы похитили у регионального банка более 29 миллионов рублей. В этой связи прокуратура Якутска порекомендовала местным предпринимателям уделять больше внимания информационной безопасности.