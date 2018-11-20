Задержанного у правительства Камчатки поместили в психдиспансер

Мужчину, который был задержан у знания правительства Камчатки за попытку проникнуть туда с обрезом, поместили в краевой психдиспансер для медосвидетельствования, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Собеседник агентства рассказал, что задержанный - пенсионер, проживающий в Елизовском районе. На законных основаниях он владел охотничьим ружьем ИЖ-12.

"Разрешение ему продлили в 2017 году. В сентябре этого года он проходил проверку. Оружие было в нормальном состоянии, хранилось, как положено", - отмечают правоохранители.

Именно из этого ружья позже был сделан обрез. Его, а также шесть патронов к оружию у мужчины изъяли.

Пенсионер объяснил свою попытку проникнуть в административное здание тем, что давно заподозрил: за ним кто-то следит. Он требовал встречи с прокурором.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Сейчас в полиции ждут заключения медиков.