Как улучшить транспортную инфраструктуру столицы Западного Урала, какие компании нуждаются в инвестициях и почему растут объемы заказов у промышленных предприятий Прикамья - об этом "Российская газета" побеседовала с депутатом Законодательного собрания Пермского края, генеральным директором НПО "Искра" Владимиром Шатровым.

За 2019-2021 годы в регионе планируется построить и отремонтировать 29 объектов дорожной инфраструктуры. На это выделено более 12 миллиардов рублей. Фото: администрация губернатора Пермского края

Владимир Борисович, региональные власти взяли на себя обязательство построить в Перми сразу три автомобильные дороги. А ведь еще в прошлом году было решено, что краевой бюджет профинансирует лишь часть затрат на дорожное строительство?

Владимир Шатров: Промышленность, по сути, является не только крупнейшим работодателем, но и важнейшим источником поступления средств. Фото: Виктор Колпаков

Владимир Шатров: Это произошло по предложению властей. На 2019-2021 годы выделено более 12 миллиардов рублей целевым назначением на реализацию государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы". Всего планируется построить и отремонтировать 29 объектов дорожной инфраструктуры. Больше всего средств будет вложено в три объекта.

Среди них строительство автомобильной дороги ТР-53 переход улицы Старцева - проспект Октябрят - улица Целинная. Протяженность трассы 8,5 километра, она свяжет Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы Перми. На строительство выделено более миллиарда рублей. В прошлом году затраты на объект делились между регионом и городом в соотношении три к одному, в нынешнем решено, что строить дорогу будут полностью за счет краевого бюджета. Причина понятна: такой подход позволит избежать возможных проволочек и значительно сократит сроки строительства.

Об этой дороге начали говорить много лет назад, в 2010 году она даже была внесена в градостроительный план. Но до сих пор все так и оставалось на бумаге. Решение принято, строительство началось. Проект курирует министр транспорта Пермского края Николай Уханов. Он встретился с жителями Орджоникидзевского района и подробно рассказал, что и как будет построено. То, что дорога появится в 2021 году, очевидно. Уже идет проектирование первого участка, ведется подготовка к проектированию всей трассы. Строительство будет идти поэтапно. В ходе работ возможны коррективы, но полагаю, что они только ускорят строительство столь нужной жителям Орджоникидзевского района дороги. В 2019 году планируется завершить ее проектирование, а в 2020-м пройти государственную экспертизу.

Краевой бюджет берет на себя финансирование еще двух дорожных объектов, в том числе семикилометровой трассы по улице Строителей в краевом центре. Она пройдет от площади Гайдара до улицы Стахановской и обойдется в 4,9 миллиарда рублей.

Еще одна магистраль, крайне необходимая региону, находится на севере Пермского края. Здесь участок дороги Пермь - Березники протяженностью 5,5 километра будет реконструирован.

Вы возглавляете одно из крупнейших предприятий Прикамья. От работы заводов напрямую зависит наполняемость регионального бюджета. За счет чего он может увеличиться?

Владимир Шатров: В структуре доходов бюджета Пермского края на 2019 год 43 процента отведено налогу на прибыль, 11 процентов - налогу на имущество организаций. Отсюда видно, что более половины доходной части бюджета приносят предприятия региона.

Еще одна статья поступлений в казну - налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ожидается, что в 2019 году бюджет будет пополнен за счет НДФЛ на 32 миллиарда рублей, это примерно 28 процентов доходной части.

Наше НПО "Искра" в прошлом году перечислило в бюджет 161 миллион рублей НДФЛ, в нынешнем сумма составит около 200 миллионов рублей. Краевые власти хорошо понимают, что поддержка и развитие пермских предприятий способствуют дальнейшему увеличению поступлений в бюджет. Деньги можно вкладывать в масштабные проекты, нацеленные на процветание территории.

Конечно, надо считаться с тем фактором, что скоро увеличится налог на добавленную стоимость. Это приведет к дополнительной нагрузке, начнут выводиться средства из оборота. Возникнет необходимость в дополнительных кредитных ресурсах. Такое положение чревато уменьшением налога на прибыль. Поэтому крайне важно соблюдать в данной ситуации паритет.

Пермские предприятия являются основой пополнения краевого бюджета. Как власти помогают промышленникам?

Владимир Шатров: Наш регион в первую очередь промышленный, и, как я уже отмечал, основная часть бюджета складывается из отчислений от производственной деятельности. Промышленность, по сути, является не только крупнейшим работодателем, но и важнейшим источником поступления средств.

Власти Прикамья это хорошо понимают и всячески поддерживают предприятия. В регионе реализуются инвестиционные программы поддержки промышленности. НПО "Искра", например, получило 300 миллионов рублей из федерального бюджета на техническое перевооружение.

У нас растет портфель заказов, и деньги, вложенные в предприятие, вернутся в региональную казну сторицей, поскольку вырастут налоговые отчисления. Если в 2018 году у нас было заказов на 6,4 миллиарда рублей, то в 2019-м их станет больше - уже на 15 миллиардов.

Мы хотим увеличить выпуск продукции и создаем дополнительно 120 рабочих мест. А поскольку планируем рост численности работников, то повышаем и заработную плату. Надо ведь людей мотивировать. С начала 2019 года повышаем тарифные ставки. Это приведет к росту отчислений НДФЛ в краевой бюджет.

"Искре" нужны инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, рабочие основных специальностей. При этом следует заметить: растет производственная, а не управленческая часть персонала.

Что касается Пермского края в целом, то с 2017 года в регионе фиксируется рост промышленного производства. На 19 процентов по сравнению с прошлым годом вырос объем отгруженной продукции обрабатывающих производств, на три процента - объем грузовых перевозок. Полагаю, что власти региона для поддержки промышленности должны ставить своей целью обеспечение реализации продукции наших предприятий, увеличение экспорта и в другие регионы РФ, и за границу.

Многое уже сделано и делается. В Прикамье законодательно разработаны механизмы поддержки предприятий в рамках приоритетных инвестиционных проектов. В марте нынешнего года принят закон "Об инвестиционной политике в Пермском крае". Этот нормативный акт регулирует отношения в сфере инвестиционной деятельности в регионе, определяет цели и принципы инвестиционной политики, формулирует меры государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, формы и условия ее предоставления.

Активно поднимается вопрос диверсификации предприятий оборонного комплекса. Вы одни из первых в Пермском крае занялись этим. Каково соотношение военной и гражданской продукции на вашем предприятии?

Владимир Шатров: Переходом на мирные рельсы НПО "Искра" занимается уже 25 лет, с 1993 года. Сегодня 30 процентов нашей продукции - это оборонка, остальное - гражданская. В 2019 году планируем увеличить выпуск потребительских товаров и сделать это соотношение один к четырем.

Наши интересы находятся в сфере топливно-энергетического комплекса. Мы выпускаем газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, центробежные компрессоры, оборудование для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли. В вопросах сбыта активно помогает правительство Пермского края.

Недавно прошли целевые форумы с участием ведущих предприятий России - "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Сибура". Правительство поддерживает нас. Такой подход очень ценен, мы получаем возможность прямого выхода на потребителей. Конечно, можно ничего не делать - ждать, когда на тебя обратят внимание. Но лучше, на мой взгляд, выходить с предложениями о развитии. Тем более сейчас обстановка в регионе такова, что любая необходимая помощь будет оказана.

Благодаря поддержке краевых властей мы расширяем географию поставок по России, присматриваемся к возможным рынкам сбыта в Казахстане, Узбекистане. В январе этого года состоялась бизнес-миссия пермских предприятий в Объединенные Арабские Эмираты. Занимаемся продвижением продукции и самостоятельно. Используем все доступные механизмы, рассматриваем самые различные варианты.

В сотрудничестве с властью расширяем производство и создаем новые рабочие места, что благотворно сказывается на развитии Пермского края.