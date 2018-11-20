Гайсин: В 2022 или 2023 году Казань может стать хозяйкой ЧМ по бенди

Продолжаются матчи в чемпионате российской Суперлиги по хоккею с мячом. После шести туров в турнирной таблице впереди два "Динамо" - из Москвы и Казани, которые отлично начали сезон. Действующий чемпион страны - хабаровский "СКА-Нефтяник" пока в роли догоняющих, хотя и имеет один матч в запасе.

Если о столичном "Динамо" писали много, то удачный старт казанского "Динамо" стал приятным сюрпризом для экспертов и болельщиков. Во многом это связывают с приходом на пост главного тренера команды в прошлом легендарного голкипера Ильяса Хандаева.

У казанцев серьезные планы на предстоящий сезон, о чем в интервью "РГ" рассказал первый заместитель ОГО ФСО "Динамо" Республики Татарстан, полковник внутренней службы Салават Гайсин.

Начался чемпионат России по хоккею с мячом. Какие цели поставлены перед клубом? Что ждете от команды?



Салават Гайсин: У нас в "Динамо" от своих команд всегда ждут только достойного выступления. А конкретные задачи были поставлены перед началом спортивного сезона. 31 августа 2018 в преддверии старта Кубка России команда "Динамо-Казань" была собрана в здании МВД по РТ. На презентации всем новичкам вручили игровые майки с номерами. Там же хоккеистам и тренерскому штабу озвучены задача и конкретная цель на сезон: попасть в зону розыгрыша плей-офф, а дальше подняться как можно выше.

В октябре сменился тренер после неудачного выступления клуба в Кубке России - вместо Сергея Фирсова был приглашен Ильяс Хандаев. Почему решили поменять тренера?



Салават Гайсин: Любая спортивная команда тренируется и выступает в соревнованиях для того, чтобы побеждать. Других целей не бывает и не должно быть. На Кубке России "Динамо-Казань" не одержала ни одной победы, две ничьих и одно поражение - такой результат не позволил команде выйти из группы. Итог выступления на первом турнире сезона признан неудовлетворительным. Кубок России и чемпионат России - в хоккее с мячом это два основных турнира. А на первом официальном старте мы выступили очень плохо и то, что команда оказалась функционально не готова - это вина тренера. Совокупность этих причин и повлияло на решение пригласить другого наставника. С Ильясом Хандаевым мы знакомы не первый год. Он и сам был отличным игроком, и я видел, как он замечательно тренировал сборную Казахстана. Хандаев может мотивировать команду, мобилизовать, вывести игроков на пик формы в нужное время. Этот человек живёт этим видом спорта, и он еще до конца не реализовал себя в хоккее с мячом. Все его громкие победы впереди, и, конечно, я надеюсь, что они будут с нашей командой. У него большое будущее на тренерском поприще. А самое главное, что он по жизни максималист, ведь его девиз - быть первым! Обновленная команда, поддержка правительства, молодой перспективный тренер, верные болельщики, высокие поставленные задачи - всё это будет способствовать развитию данного вида спорта, и не сомневаюсь, что у татарстанского хоккея с мячом перспективное будущее!

Первый домашний матч против "Строителя" команда вынуждена провести в Ульяновске - из-за неготовности льда в Казани. Почему в городе с двумя катками с искусственным льдом для русского хоккея вот уже который год возникают проблемы со льдом?



Салават Гайсин: Дело в том, что лично я стал курировать данное направление и вникать во все тонкости этого вида спорта с недавнего времени. До этого клубом руководили другие люди, и почему они не занимались решением этого вопроса мне неизвестно. Да, проблема с отсутствием в Казани полноценной ледовой арены с искусственным льдом существует, и мы активно пытаемся ее разрешить. К сожалению, так получилось, что на "Трудовых резервах" шел ремонт, и вовремя подготовить арену не удалось. Но на данный момент каток уже готов, и там 15 ноября мы провели игру с "Водником". На стадионе "Ракета" проблема более масштабная - здесь необходима серьезная реконструкция. Старое оборудование не справляется с нагрузкой, из трех холодильных агрегатов работает только один и его усилий недостаточно. Тем не менее, на улице установилась минусовая температура, и поле смогли подготовить к домашнему матчу 18 ноября, когда мы сыграли с красногорским "Зорким" и выиграли - 9:1. Если зима не будет теплой, то мы сможем доиграть сезон на "Ракете". В противном случае будем проводить матчи на "Трудовых резервах". В последнее время мы достаточно продвинулись в направлении решения этого наболевшего вопроса. Финансирование на реконструкцию стадиона "Ракета" предусмотрено и уже заказано холодильное оборудования для подготовки искусственного льда.

Как планируется реально решить эти проблемы? Заменят ли старое оборудование на "Ракете" и появятся ли новые льдозаливочные машины?



Салават Гайсин: Льдозаливочный комбайн тоже уже заказан. Документы прошли через Министерство спорта РТ. И когда выйдет постановление Кабинета Министров, - льдозаливочный комбайн появится на "Ракете". Пока мы на "Трудовые резервы" отправили наш динамовский комбайн из Центра хоккея на траве, он будет помогать там, и если возникнет необходимость, его позже отправят на "Ракету".

В России появляется все больше крытых катков: построен в Красноярске, начал строиться в Иркутске. Каковы перспективы в Казани?



Салават Гайсин: В 2022 или 2023 году Казань может стать хозяйкой чемпионата мира по хоккею с мячом. Мы получили письмо от президента Международной Федерации бенди, Президент Татарстана его рассмотрел и сейчас оно у Премьер-министра. Думаю, что в ближайшее время появится распоряжение Кабинета Министров РТ, и мы сможем вплотную заняться этим вопросом. Планируется, что к 2022 году у нас в городе появится крытый манеж для хоккея с мячом. Есть специальная программа Правительства Российской Федерации, где предусмотрено строительство крытых манежей, планируется, что строительство будет происходить при совместном финансировании Республики Татарстан и Федерального бюджета.

Фото: Олег Тихонов

Казань дважды принимала чемпионаты мира - в 2005 и 2011 годах. Есть ли желание вновь увидеть в спортивной столице России лучшие сборные мира?



Салават Гайсин: Конечно, есть большое желание снова принять у себя самый значимый турнир по хоккею с мячом, я и надеюсь, что мы реализуем эту идею. Тем более, что у Татарстана огромный опыт в проведении больших спортивных форумов, таких как чемпионаты мира и Европы, Всемирная Универсиада-2013 и др. И я уверен, что проведение чемпионата мира по хоккею с мячом даст большой толчок в развитии этого вида спорта в нашей Республике.

В сентябре была создана Федерация хоккея с мячом Республики Татарстан, которую возглавил бизнесмен Виталий Тимуца. Какие задачи стоят перед организацией?



Салават Гайсин: Согласно Уставу главной целью организации является развитие этого прекрасного вида спорта - хоккея с мячом. Это предусматривает развитие детского, юношеского, ветеранского, любительского хоккея с мячом не только в Казани, но и в других населенных пунктах Республики Татарстан. Виталий Тимуца очень быстро включился в процесс, активно начал заниматься Федерацией, и видно, что ему это нравится. Зная, какой он бизнесмен, как он подходит к делу - я жду очень хороших результатов, уверен, что у него всё это получится. Стоит посмотреть на то, как он организовал свой бизнес, на какой уровень его вывел и станет понятно, что и Федерация будет активно развиваться.

Какие первые шаги уже сделаны?



Салават Гайсин: Федерация только-только создана. Документы из Министерства юстиции получены, собраны для аккредитации. Назначен исполнительный директор Федерации - Ильгизар Зарипов - это опытный специалист, в свое время он возглавлял Спорткомитет Казани, был директором клуба по хоккею с мячом "Ракета". Как нужно работать, он знает не понаслышке. В Федерации образовался хороший тандем и самое главное, что собрались люди не равнодушные к спорту и, конкретно, к хоккею с мячом. И председатель ФСО "Динамо" Татарстана Асгат Ахметович Сафаров не даст нам расслабиться. Если уж Федерация есть, она должна реально работать.