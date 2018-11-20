Рентабельность новых проектов перевода транспорта на газ под угрозой. За 10 месяцев текущего года, по данным Пермьстата, сжиженный углеводородный газ (СУГ) подорожал более чем на 30 процентов.

Это стало причиной многочисленных обращений в региональное управление антимонопольной службы с просьбой выяснить, не способствовал ли росту цен картельный сговор или действия монополиста.

Среди заявителей преимущественно транспортные предприятия, которые обеспокоены стремительным ростом цен на газомоторное топливо. По словам начальника производственного отдела Пермского транспортного предприятия Николая Антонова, популярность установки на автомобили газового оборудования последние несколько лет росла - подобные проекты были выгодны бизнесу.

Об их целесообразности говорило и государство, аргументируя переход на альтернативное топливо снижением себестоимости пассажирских и грузовых перевозок, а также объема вредных выбросов в атмосферу. Предприятиям предоставлялась субсидия на приобретение автобусов и грузовиков, работающих на пропане, и такого транспорта становилось больше в автопарках частных компаний.

- Теперь окупаемость проектов, где задействован транспорт на газовом топливе, под вопросом, ведь стремительный рост цен существенно увеличил себестоимость перевозок, - пояснил эксперт. - Установка газового оборудования, например, на автомобиль "Газель", а его используют большинство компаний на маршрутах в пределах городской черты, стоит порядка 170 тысяч рублей. Чтобы перейти на газ, транспортной компании требуется несколько миллионов рублей, их необходимо окупить за счет более дешевого вида топлива.

Пока цена пропана не стала для большинства предприятий критичной, но если его стоимость и дальше будет расти такими же темпами, многие начнут от газа отказываться. Наибольшие опасения у тех, кто уже перевел автопарк на газовое топливо, причем сделал это на заемные средства.

УФАС Пермского края провело расследование, в ходе которого было установлено, что одной из причин повышения цен на региональном розничном рынке СУГ стал рост оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По данным официальной статистики, за август цена на газомоторное топливо выросла на 2,38 процента, а с начала года - на 33,5 процента. В итоге среднемесячный прирост стоимости газа составил 3,6 процента - это больше, чем у дизельного топлива (0,6 процента) и бензина (0,6-1,14 процента).

- Что касается розничного рынка, то есть реализации СУГ на газозаправочных станциях, то в этой сфере антимонопольным законодательством установлен запрет на действия продавцов, занимающих доминирующее положение, - пояснил руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин. - В настоящее время мы проводим анализ конкуренции на рынке СУГ для того, чтобы выявить продавцов, на которых распространяется этот законодательный запрет. Если нам удастся выяснить, что на рынке присутствует монополист, мы проверим, пользуется ли он своим доминирующим положением.

По мнению экспертов рынка, газомоторное топливо начало расти в цене вслед за бензином и соляркой, но природа этого явления иная. Бензин дорожает за счет формирующегося дефицита, потому что компании начинают активно экспортировать продукцию за рубеж, где они могут заработать больше из-за высокой разницы в цене.

Газомоторного топлива в России производится достаточно. Вся инфраструктура АГЗС по стране в целом является дотационной, спрос на газовое топливо относительно небольшой, а издержки содержания высоки. Поэтому не исключено, что производители топлива пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы сократить издержки.

Повлияет ли резкое удорожание СУГ на планы развития общественного транспорта в Перми? Как пояснили в департаменте дорог и транспорта городской администрации, транспортная модель краевой столицы находится в стадии разработки, однако в обозримом будущем муниципалитет предполагает приобрести 85 новых автобусов. Тип топлива для нового подвижного состава пока не определен. Не исключено, что выбор будет сделан с учетом стоимости газомоторного топлива.

Что касается частных компаний, работающих на рынке пассажирских перевозок, то департамент уже обратился к предпринимателям с просьбой представить данные о затратах, чтобы обосновать тариф на проезд в общественном транспорте. Не все перевозчики предоставили информацию, и расчет тарифа пока не завершен.