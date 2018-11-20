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20.11.2018 20:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новоселье для Нюрки

В Пензе решилась судьба брошенной цирковой медведицы
Текст: Наталья Саванкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
После поднятой СМИ шумихи решилась судьба медведицы, маявшейся в тесной клетке в небольшом частном домовладении в центре Пензы. "РГ" рассказала об этой необычной истории в номере от 15 ноября.
Статья "Медведь в огороде" вышла в №256 (7719) "РГ" от 15 ноября. Фото: РГ Статья "Медведь в огороде" вышла в №256 (7719) "РГ" от 15 ноября. Фото: РГ
Статья "Медведь в огороде" вышла в №256 (7719) "РГ" от 15 ноября. Фото: РГ

Напомним, пенсионерка Нина Гулина взяла к себе зверя из жалости. Его списали за ненадобностью из передвижного цирка. Бабушка назвала брошенку Нюркой. Поначалу прежние хозяева присылали пенсионерке незначительную сумму на содержание животного, но вскоре про него забыли. Трехлетняя медведица и ее хозяйка умудрялись вдвоем прокормиться на скромную пенсию. Денег едва хватало на картошку, капусту и морковку.

На таком довольствии дикий зверь долго бы не протянул. Баба Нина опасалась, что медведица вырвется на свободу. Год назад подобная трагедия в Пензе уже случилась. Голодный медведь, которого также держали в неволе в частном доме, вышел из клетки и напал на работавшего на соседнем огороде мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Фото: depositphotos.com
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Несмотря на всю серьезность ситуации, решить судьбу медведя в городе оказалось непросто. В пензенском зоопарке сообщили, что у них уже содержатся два бурых мишки, и для третьего в вольере места нет. В прокуратуре "РГ" пояснили, что содержание диких зверей в неволе до сих пор законодательно не урегулировано. Сейчас по закону карается только жестокое обращение с животным. А если медведя холят и лелеют, но денег на корм не хватает, это уже не дело правоохранительных органов.

В управлении ветеринарии по Пензенской области вместо того, чтобы помочь бабе Нине, пригрозили выставить ей баснословный штраф за нарушение правил содержания животного - и клетка у мишки маловата, и стоит она вблизи от жилья.

В ведомстве предложили устранить нарушения в установленные сроки, а как - не сказали. Не выпускать же медведя на улицу и не усыплять его только потому, что он стал кому-то не нужным?

И случилось настоящее чудо. С Пензой связались сотрудники Минского зоопарка, которые планировали приехать за тигрятами и узнали про обездоленного медведя. У них как раз осиротела клетка медведицы, поэтому они согласились забрать Нюру к себе.

Средства на перевозку животного выделил депутат Заксобрания Пензенской области Вадим Супиков. "Спецоперация" прошла успешно, никто не пострадал. В течение месяца Нюра будет находиться на карантине в пензенском зоопарке, где ей сбалансируют рацион и сделают прививки, ну а после этого отправят в Минск. Кстати, в зоопарке она быстро освоилась - там ей впервые удалось встать на задние лапы, ведь прежняя клетка сделать это ей не позволяла.

В Минске Нюру ждет не только просторный вольер, но и жених. Белорусы решили разводить медведей в неволе, поэтому если все сложится, Нюра вскоре станет мамой.

Как рассказали в пензенском зоопарке, к ним ежемесячно пытаются "присторить" то крокодила, то питона. Но возможности учреждения ограничены. Содержать диких зверей в домашних условиях неимоверно сложно. Однако до сих пор на местных сайтах можно найти объявления о продаже пум, гигантских черепах или ядовитых змей.

Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза
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