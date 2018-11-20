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20.11.2018 12:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саратовская область на первом месте в стране по урожаю подсолнечника

Саратовская область стала лидером в этом году в сборе урожая подсолнечника. В настоящее время при планируемом урожае в 1 миллион 660 тысяч тонн, уже собрано 1 миллион 550 тысяч тонн подсолнечника. Урожайность составила 13 центнеров с гектара.
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Саратовской области Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Саратовской области

По словам министра сельского хозяйства Саратовской области Татьяны Кравцевой, регион занял первое место в стране по сбору данной агрокультуры.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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Сельскохозяйственные предприятия и фермеры реализуют подсолнечник как на территории региона, так и за его пределами. Саратовские маслосемена вывозятся на перерабатывающие предприятия Волгоградской, Пензенской, Воронежской и Самарской областей.

Всего, по данным министерства сельского хозяйства РФ, в нашей стране подсолнечник собран с площади 7,6 миллион гектар или 95,3 процента к площади посевов. В прошлом году под этой культурой находилось 5,8 миллиона гектар. Намолочено уже 12,1 миллионов тонн, годом ранее урожай составил 8,9 миллионов тонн.

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, валовой сбор по зерновым и зернобобовым в Саратовской области составляет 3 миллиона 365 тысяч тонн.

- Ведется мониторинг состояния озимых, прогноз на перезимовку посевов хороший, - отметила Татьяна Кравцева.

Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
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