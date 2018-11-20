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20.11.2018 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии осудили более 40 наркоторговцев

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии Фото: пресс-служба МВД по Башкирии
Фото: пресс-служба МВД по Башкирии

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 43 обвиняемым в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, это была крупная сеть наркоторговцев, которая складировала смертельное зелье в Москве. Оттуда развозили наркотики по всей стране. Помимо Уфы, Стерлитамака и Ишимбая оптовые партии везли в Ярославль, Саратов, Белгород, Тольятти, Иваново, Астрахань и Самару.

Фото: depositphotos.com
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Далее посылки расфасовывали по пакетам и продавали через интернет и "тайники-закладки". Получив оплату на счета электронных платежных систем, подсудимые сообщали покупателям, где забрать товар. В этом бизнесе шел строгий учет всех поступающих денег, составлялись отчеты и даже платили зарплату.

Поймать наркосбытчиков оказалось не так легко: спецоперации проходили в два этапа в 2014 году сразу в нескольких городах России. В итоге полицейские задержали 51 человека и изъяли у них свыше 30 килограммов наркотиков. Совокупный доход группировки от наркобизнеса составил более 35 миллионов рублей.

Полицейские сумели задержать и отдать под суд управляющих в регионах, курьеров, операторов и закладчиков. А вот трое организаторов наркобизнеса, которые дистанционно руководили всем процессом и создали интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков, находятся в международном розыске.

Следствие длилось более двух лет. В итоге завели 145 уголовных дел, которые затем объединили в одно. Материалы дела составили более 490 томов.

- 43 подсудимых получили реальные сроки лишения свободы от четырех до 13 лет, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Борьба с наркотиками
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