В Башкирии осудили более 40 наркоторговцев

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 43 обвиняемым в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, это была крупная сеть наркоторговцев, которая складировала смертельное зелье в Москве. Оттуда развозили наркотики по всей стране. Помимо Уфы, Стерлитамака и Ишимбая оптовые партии везли в Ярославль, Саратов, Белгород, Тольятти, Иваново, Астрахань и Самару.

Далее посылки расфасовывали по пакетам и продавали через интернет и "тайники-закладки". Получив оплату на счета электронных платежных систем, подсудимые сообщали покупателям, где забрать товар. В этом бизнесе шел строгий учет всех поступающих денег, составлялись отчеты и даже платили зарплату.

Поймать наркосбытчиков оказалось не так легко: спецоперации проходили в два этапа в 2014 году сразу в нескольких городах России. В итоге полицейские задержали 51 человека и изъяли у них свыше 30 килограммов наркотиков. Совокупный доход группировки от наркобизнеса составил более 35 миллионов рублей.

Полицейские сумели задержать и отдать под суд управляющих в регионах, курьеров, операторов и закладчиков. А вот трое организаторов наркобизнеса, которые дистанционно руководили всем процессом и создали интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков, находятся в международном розыске.

Следствие длилось более двух лет. В итоге завели 145 уголовных дел, которые затем объединили в одно. Материалы дела составили более 490 томов.

- 43 подсудимых получили реальные сроки лишения свободы от четырех до 13 лет, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.