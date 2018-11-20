В отделе уфимской ГИБДД скончался мужчина

Управление СКР по Башкирии проводит доследственную проверку по факту смерти посетителя регистрационно-экзаменационного отдела регионального ГИБДД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого тело человека, покрытое голубой простыней, лежит в холле здания. Очевидец, заснявший видео, предположил, что человек умер от духоты.

В управлении СКР по Башкирии "РГ" уточнили, что инцидент произошел 20 ноября в здании межрегионального регистрационно-экзаменационного центра ГИБДД. По данным ведомства, посетителю внезапно стало плохо, в результате чего он упал и умер.

Следователи уже выяснили, что у мужчины были проблемы с сердцем. Он недавно пережил инфаркт и операцию.