В Самаре умершую пенсионерку пригласили за пособием на похороны

В Самаре чиновники из Пенсионного фонда России пригласили явиться за дополнительным соцпособием на погребение пенсионерку, которая скончалась полгода назад.

Об этом стало известно от зятя умершей женщины Николая Балыкова, который разместил информацию в Facebook. В ноябре семья получила послание от клиентской службы управления ПФР в Октябрьском и Советском районах Самары. В нем специалисты пригласили подойти умершую женщину за доплатой к соцпособию на погребение - 139 рублей 06 копеек. Причем, возмутился зять, она должна была для получения пособия предъявить паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.

Практически сразу после размещения информации в Сети пресс-секретарь ведомства Ольга Крысина попросила под постом прощения за коллег.

- Они уже знают о своей ошибке и направят свои извинения вашим родственникам. В наших действиях не было злого умысла, с техническим сбоем, который привел к ошибке, разобрались, - пояснила Ольга Крысина.