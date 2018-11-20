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20.11.2018 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре умершую пенсионерку пригласили за пособием на похороны

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Самаре чиновники из Пенсионного фонда России пригласили явиться за дополнительным соцпособием на погребение пенсионерку, которая скончалась полгода назад.

Фото: depositphotos.com
В Тульской области живую пенсионерку отвезли в морг

Об этом стало известно от зятя умершей женщины Николая Балыкова, который разместил информацию в Facebook. В ноябре семья получила послание от клиентской службы управления ПФР в Октябрьском и Советском районах Самары. В нем специалисты пригласили подойти умершую женщину за доплатой к соцпособию на погребение - 139 рублей 06 копеек. Причем, возмутился зять, она должна была для получения пособия предъявить паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.

Практически сразу после размещения информации в Сети пресс-секретарь ведомства Ольга Крысина попросила под постом прощения за коллег.

- Они уже знают о своей ошибке и направят свои извинения вашим родственникам. В наших действиях не было злого умысла, с техническим сбоем, который привел к ошибке, разобрались, - пояснила Ольга Крысина.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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