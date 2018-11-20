В Уфе освободившийся пожизненно осужденный задержан за нападение

В Уфе полиция задержала 63-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего знакомого. Выяснилось, что подозреваемый - первый заключенный на пожизненный срок, которого освободили условно-досрочно.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, по предварительной информации, бывший заключенный был в гостях у своего 56-летнего знакомого и его жены.

После употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил свою жертву ножом в живот. Пострадавшего отвезли в больницу, а вскоре задержали и его обидчика.

Полиция завела дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а задержанного взяли под стражу.