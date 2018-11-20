Проблему омских свалок решит новый логистический центр

Министр природных ресурсов Омской области и руководство регионального оператора в рамках пресс-конференции рассказали о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Задача нового логистического центра - полностью избавить регион от полигонов ТКО, стихийных свалок, а полезным отходам дать вторую жизнь, пустив их во вторичную переработку.

В настоящее время ситуация обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе складывается непросто. Ежегодно в Омской области образуется более миллиона тонн мусора. Предприятия по его сортировке и переработке отсутствуют. Объекты размещения отходов, соответствующие требованиям природоохранного законодательства - тоже.

- Из восьми полигонов, включенных в госреестр, лишь два имеют соответствующие лицензии, - говорит региональный министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов. - Помимо этого в регионе зарегистрировано 950 несанкционированных свалок, занимающих огромные площади, где скопилось 58 миллионов кубометров отходов.

Новому оператору предстоит решить эту проблему. И по закону, он должен приступить к делу с 1 января нового года, когда вступит в силу единый тариф.

ООО "Магнит" стал региональным оператором благодаря победе в конкурсе, и теперь будет осуществлять свою деятельность на территории Омской области в течение десяти лет.

- Наша задача - нести ответственность за весь цикл обращения с отходами, начиная от сбора и транспортировки и заканчивая обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением ТКО, - сообщил заместитель генерального директора ООО "Магнит" Константин Шакко. - Плюс аукционы, конкурсные процедуры, выбор операторов по сопутствующим видам деятельности.

По словам экспертов, новая схема полностью изменит привычный алгоритм обращения с отходами. Транспортным компаниям будут платить не за вывоз мусора со двора, а за его доставку на пункт обработки или утилизации. Если груз скинут в лес или овраг, перевозчик денег не получит. Это позволит решить проблему стихийных свалок, - полагают эксперты.

В планах "Магнита" - строительство новых современных объектов обращения с ТКО: трех мусоросортировочных и шести мусороперегрузочных комплексов.

- Отходы будут сортировать по фракциям: бумага, стекло, металл, пластик. Органические - компостировать для последующего применения в рекультивации, - поясняет Константин Шакко. - Полезные отходы пойдут в дальнейшую переработку. И это довольно перспективная ниша для развития малого и среднего бизнеса.

Сейчас специалисты завершают подготовку территориальной схемы обращения с отходами. Готовый документ на общественное обсуждение обещают представить 18 декабря.

Стоит добавить, что в рамках программы "Чистая страна" государство планирует оказать регионам поддержку. В федеральный реестр внесут и пять омских полигонов. Омская область сможет рассчитывать на субсидию для их рекультивации в размере шести миллиардов рублей.

- Это очень значимая помощь, способная улучшить экологическую ситуацию в регионе, - считает губернатор Омской области Александр Бурков.

Комментарии

Александр Бурых, руководитель Госжилинспекции Омской области:

- Требуется не только рекультивировать существующие свалки, но организовать новые места сбора, накопления и захоронения отходов, причем только на основе документов, прошедших экологическую экспертизу. Мусор, непригодный для вторичной переработки и подлежащий захоронению, обязательно надо обезвреживать, чтобы исключить отрицательное воздействие на экологию.

Виталий Путинцев, директор по развитию производственной компании "Чистый город":

- Переход на новую схему обращения с отходами должен принести омичам ощутимую пользу. Строительство новых заводов на кошельках жителей не отразится, поскольку возводить их региональный оператор будет за свой счет. Платить омичам придется только за качество сбора мусора и отсутствие стихийных свалок.