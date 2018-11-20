В Норильске из-за сильной метели закрыли аэропорт

Оперативные службы ввели запрет на полеты из норильского аэропорта Алыкель. Основанием для закрытия воздушной гавани стала метель с ураганным ветром до 25 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Кроме того, как информирует ведомство, в связи с ухудшением видимости введено ограничение на движение легковых автомобилей на дороге А-382 Дудинка - Алыкель, ведущей к аэропорту. Рекомендуется всем видам транспорта без особой необходимости не выезжать на трассу Норильск - Кайеркан - Алыкель.

Для расчистки дорог от обильного снегопада привлечено восемь бригад общей численностью 19 человек и 10 единиц техники. В связи с понижением температуры спасателями открыто шесть стационарных пунктов для водителей.

Жителям Норильска МЧС предписывает по возможности не покидать квартиры и офисы.