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20.11.2018 09:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Норильске из-за сильной метели закрыли аэропорт

Текст: Дмитрий Мальков

Оперативные службы ввели запрет на полеты из норильского аэропорта Алыкель. Основанием для закрытия воздушной гавани стала метель с ураганным ветром до 25 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Фото: Руслан Шамуков/РИА Новости
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Кроме того, как информирует ведомство, в связи с ухудшением видимости введено ограничение на движение легковых автомобилей на дороге А-382 Дудинка - Алыкель, ведущей к аэропорту. Рекомендуется всем видам транспорта без особой необходимости не выезжать на трассу Норильск - Кайеркан - Алыкель.

Для расчистки дорог от обильного снегопада привлечено восемь бригад общей численностью 19 человек и 10 единиц техники. В связи с понижением температуры спасателями открыто шесть стационарных пунктов для водителей.

Жителям Норильска МЧС предписывает по возможности не покидать квартиры и офисы.

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