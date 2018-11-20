В Сибири создали уникальный протез для лечения пороков сердца у детей

Специалисты новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина первыми в стране разработали биопротез клапана сердца для детей. Как рассказали "РГ" в пресс-службе клиники, он поможет избежать лишнего количества дополнительных хирургических вмешательств.

- К сожалению, у педиатрической категории пациентов протезы легочной артерии быстро выходят из строя и требуют реимплантации. Это связано с ростом ребенка: протез перестает соответствовать размеру сердца и потребностям организма. Но основной причиной дисфункции протеза является кальцификация, отложение солей кальция в биоматериале протеза, в силу метаболических особенностей организма ребенка, - отмечает детский сердечно-сосудистый хирург Наталия Ничай.

По словам медика, процесс кальцификации створок искусственного клапана приводит к нарушению функционирования протеза - он перестает функционировать. Из-за этого пациентам с врожденными пороками сердца необходимо проводить несколько сложных операций в течение жизни. Масштаб проблемы можно оценить хотя бы по тому факту, что в России ежегодно диагностируют врожденную сердечно-сосудистую патологию у 430 тысяч детей. И показатель этот растет.

- Большую группу пациентов кардиохирургического отделения врожденных пороков сердца Центра Мешалкина составляют больные со сложными пороками сердца, требующими протезирования пути оттока из правого желудочка в легочную артерию. К этой категории относятся больные с атрезией легочной артерии, тетрадой Фалло, сложными вариантами транспозиции магистральных артерий, двойным отхождением магистральных сосудов и другими патологиями, - пояснили в пресс-службе центра имени Мешалкина.

Практически с рождения таким пациентам требуется хирургическое вмешательство для корректировки порока. Для того, чтобы снизить количество операций, необходимых в течение жизни, новосибирские кардиологи и разработали уникальный для России протез клапана. Он уже показал свою эффективность в доклинических испытаниях, которые показали, что протез действительно в значительно меньшей мере подвержен накоплению кальция, нежели существующие отечественные аналоги.

- Протезы изготовлены из очищенной и обработанной яремной вены быка, - рассказала Наталия Ничай. - Отсутствие швов исключает дополнительные источники накопления кальция. Обработку производили с применением новой уникальной технологии антикальциевой защиты. Для этого использовали бисфосфонаты - препараты, блокирующие накопление фосфатов кальция. Эти препараты, ранее никогда не применявшиеся в кардиохирургии, позволяют в три раза уменьшить степень кальцификации.