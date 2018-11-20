В Ставропольском крае пчеловоды начали объединяться в потребительские кооперативы, чтобы продвигать всеми любимый продукт на рынок и бороться с фальсификатом. В этом году создано два объединения - в Предгорном и Шпаковском районах.

Кроме того, проектом регионального бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение поддержки местных фермеров на 60 процентов, иными словами, на развитие кооперации в крае направят 200 миллионов рублей. Заявитель сможет получить грант до 70 миллионов.

- Подобная мера позволит в ближайшей перспективе повысить конкурентоспособность качественного меда ставропольских производителей на рынке. Также удастся снизить его себестоимость и увеличить объем реализации продукции не только в крае, но и за его пределами как через торговые сети, так и через специализированные магазины и точки сбыта, - подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства края Алексей Руденко.

В последние годы ставропольские производители меда терпят значительные убытки из-за наличия на рынке большого объема сладкой подделки. Продукт предлагают наперебой мелкие и крупные предприятия, уверяя, что именно их мед - натуральный. Однако на деле приобрести баночку без примесей и консервантов становится все труднее.

- Продаваемый вдоль трасс продукт чаще всего подделка. На рынках в чистом виде его тоже найти трудно. Парадоксальная ситуация сложилась с медом из подсолнечника. По своему составу он превосходит остальные виды: в нем высокое содержание магния, кальция и полезных кислот. Но из-за богатого урожая на ставропольском рынке мед из подсолнечника скупают по предельно низкой цене. Например, в этом году он уходил в среднем по 90 рублей за килограмм, а бывало, шел и по цене сахара - за 45-50 рублей, - рассказывает председатель Союза пчеловодов Ставропольского края Виктор Полуханов. - Недобросовестные перекупщики смешивают его со своим медом, нагревают до 60 градусов, а затем в массу добавляют различные ароматизаторы. В итоге утративший все свои полезные свойства продукт преподносят покупателю, как полученный от разнотравья. Жесткого контроля со стороны ветеринарных служб нет, сертификаты качества может получить кто угодно. Более того, в советское время существовал запрет на продажу жидкого меда с середины октября, теперь он стоит на прилавках круглый год. Хотя настоящий мед со временем кристаллизуется.

Ярмарки также наводнил дешевый китайский продукт. В 2017 году доля экспортного меда из Поднебесной на мировом рынке составила 19 процентов, однако, как отмечают эксперты, пчелы к нему имеют весьма отдаленное отношение. При острой нехватке ульев фруктовые деревья и растения-медоносы опыляют вручную, а то и вовсе приготавливают массу из смеси сахарного сиропа и крахмала. При этом китайцы сами охотно закупают это лакомство у пчеловодов Сибири и Приамурья.

Низкие показатели сбыта эксперты частично объясняют и изменением доходов населения. Цена на мед высокая: в среднем за гречишный запрашивают от 500 рублей за килограмм, за каштановый - от 800 рублей. Если, например, в советские времена многодетные семьи брали флягу весом 50 килограммов, то сейчас обычно покупают маленький контейнер весом 200-500 граммов. А уж терпкий ли он или словно карамельная патока - люди разбираются в последнюю очередь.

- Цена меда, прежде всего, зависит от качества: плотности и содержания сахарозы и фруктозы. Особо ценятся монофлерные сорта, получаемые преимущественно от одной культуры. Исключение - подсолнечник, - говорит пчеловод из Ессентуков Александр Тимофеев.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ставропольские пчеловоды и решили объединяться в кооперативы. Дело в том, что сегодня владельцы пасек чаще всего реализуют свой продукт на рынке или через знакомых, а это, в свою очередь, сопряжено с ощутимыми затратами как времени, так и денег. В итоге пчеловоды с трудом покрывают расходы.

- Главная цель объединения - сбыт продукции, а также контроль качества, - продолжает Виктор Полуханов. - Упор сделаем на фасовку меда небольшими порциями. Самое важное - у пчеловода не будет болеть голова о том, куда деть товар: стоять самому на рынке или продать оптовикам.

Один из созданных на Ставрополье кооперативов зарегистрирован в Кисловодске. Сейчас в объединении состоит 10 пчеловодов. Свою продукцию они планируют выпускать под маркой "Мир меда".

- Кооперация - мера своевременная и нужная, она поможет наладить организованные поставки в торговые сети, а в будущем, возможно, и отправку на экспорт. Но вопросов тоже предостаточно. Земля у нас есть, но ее надо оформить по всем правилам под строительство цехов, закупить упаковочное оборудование, заключить договоры с лабораториями ветеринарных служб, так как специалисты будут брать пробы с каждой тары. Планируем, что фасовка будет рассчитана на разный вес - от 20 граммов до 20 килограммов, то есть продавать можно будет и оптом, и в розницу. Регион славится курортами, наши санатории хотят закупать ставропольский мед, но только в упаковке, которую можно раздавать отдыхающим индивидуально, а не в традиционных стеклянных баллонах по три литра, - рассказывает глава кооперации пчеловодов Сергей Кирносов.

С каждым годом пчеловодам работать все сложнее - неудивительно, что в профессии остаются настоящие энтузиасты. Житель Ессентуков Александр Тимофеев азам пчеловодства обучался с детства.

- Пасека перешла мне по наследству от отца, и поэтому давно сложился свой круг клиентов. Мать стоит на рынке в Ессентуках. Но сегодня я не стремлюсь производить много меда - в год получаю около трех тонн с 250 пчелосемей. На мой взгляд, одна из целей кооператива - стимулировать фермеров к увеличению медосбора, - считает Александр Тимофеев. - В Кисловодске еще в 1990-е годы я работал вместе с отцом на племзаводе по разведению пчел. И был план производства меда. Всю продукцию впоследствии реализовывала организация, а нам только начисляли зарплату. Мне кажется, что кооперативы - аналог этих предприятий. Насчет рентабельности скажу так, когда человек вкладывает душу и силы в дело, естественно, он получит отдачу.

Кстати

Сейчас в Ставропольском крае в хозяйствах всех форм собственности насчитывается 98,8 тысячи пчелосемей. Валовое производство меда составляет четыре тысячи тонн, воска - 52 тонны.

