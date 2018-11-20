В Ингушетии произошло землетрясение силой в 4,3 балла

В центральной части Ингушетии произошло землетрясение. Наиболее мощные толчки сейсмологического события ощущались в городе Карабулак.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, первые толчки магнитудой 4,3 балла были зарегистрированы Геофизической службой РАН около 23 часов 19 ноября.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 19 километров в 2,5 километрах от юго-восточной окраины города.

"Подземные толчки ощущались на всей территории города Карабулак. Звонки от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступали", - отметили в пресс-службе ведомства.