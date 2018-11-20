В Кабардино-Балкарии загорелся бывший крольчатник

Крупный пожар произошел сегодня утром в городе Нарткала Кабардино-Балкарской Республики.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 5.31 поступило сообщение о возгорании на улице Ашнокова. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит пустующее сооружение бывшего крольчатника.

Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. На месте ЧП работают отделения трех пожарных частей и пять единиц техники.

Пострадавших в пожаре нет. После завершения тушения специалисты начнут выяснять причины возгорания.