Международный арктический форум, который проходил в столице Поморья в 2017 году, стал проверкой на прочность для всей индустрии гостеприимства. Но главный удар держал гостиничный бизнес. Число участников форума - более полутора тысяч человек - превысило архангельский номерной фонд, хотя в качестве средств размещения, наряду с гостиницами, были задействованы даже общежития и профилактории. Для сравнения: турпоток в Поморье за год составляет порядка 390 тысяч человек.

Многие эксперты отмечали, что лучшего стимула для развития гостиничного сектора региона, чем масштабный форум, и не придумать. Проблему с нехваткой мест обещали решить к следующему форуму, намеченному на 2019 год. Но выгодно ли бизнесу строить отели под событие, которое происходит раз в два года? Будут ли они заполняться в остальное время? Если же ориентироваться не только на международные съезды, то какие объекты нужны региону, развивающему внутренний туризм?

Начало положено

Форум действительно подстегнул развитие гостиничной инфраструктуры в Архангельске. К нему стали проявлять интерес представители международных отельных сетей. В городе был построен отель известного французского бренда на 90 номеров. Обычно этот бренд строится только в мегаполисах и на курортах. Местный бизнес возвел еще три мини-отеля в Архангельске и два - в соседнем Северодвинске. После реновации в старейшей гостинице областного центра появилось еще 50 новых номеров.

В общей сложности гостиничный фонд двух городов за полтора года увеличился на 211 номеров.

Но тем, кто решит во время очередного форума посетить Архангельск в качестве туриста, придется нелегко, поскольку все места в гостиницах бронирует его организатор - фонд "Росконгресс".

В мае этого года бонус отельерам предоставила Архангельская гордума: депутаты почти в три раза - с шести до 2,5 процента - снизили ставку арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.

Есть резерв

Тренд - не строительство гостиниц с нуля, а приспособление под них недостроенных или заброшенных зданий. В небольшом городке Вельске супруги-предприниматели превратили недострой на набережной в отличный отель европейского уровня.

По этому же пути идет областной Фонд имущества и инвестиций: если здание, которое принадлежит региону, находится в туристическом месте и неэффективно используется, оно может стать гостиницей. В управлении фонда находится уже несколько гостевых объектов.

Всего в Поморье насчитывается 288 средств размещения - гостиниц, хостелов, санаториев, гостевых домов и турбаз - на 5417 номеров. Между форумами региону этого вполне хватает.

Бюджетных мини-гостиниц пока недостаточно лишь в отдаленных районах области. Так, практически нет туристской инфраструктуры в мезенских деревнях Кимже и Кильце, которые вошли в ассоциацию "Самые красивые деревни России". Но в Кимже уже получена субсидия на создание гостевого дома.

Там, где гостиниц в избытке, возникает другая проблема: как привлечь побольше постояльцев? В последнее время отельеры отмечают снижение их числа и связывают это как раз с увеличением номерного фонда.

- Статистика утверждает, что туристический поток в регион практически не меняется, но заполняемость отелей уменьшилась, поскольку их самих стало больше, - сообщил директор Фонда имущества и инвестиций Максим Заборский. - В борьбе за клиента начались даже небольшие ценовые войны. Отели, которые никогда не снижали цены, пошли на такой шаг. На мой взгляд, это негативно сказывается на гостиничном бизнесе. Хотя в целом появление новых средств размещения, безусловно, способствует повышению туристической привлекательности региона.

Восемь лет спустя

Среднегодовая заполняемость гостиниц в Архангельске составляет 50-55 процентов, по области чуть меньше. Это стандартные показатели для некурортных регионов России.

- Коэффициент загрузки варьируется в зависимости от района и сезона, - поясняет заместитель министра культуры Поморья по вопросам туризма Светлана Зеновская. - Если летом на Соловках заполнены практически все гостиницы, то зимой загрузка отелей, работающих круглый год, не превышает десяти процентов. Архангельск принимает наибольшее число гостей во многом благодаря деловым и культурным событиям. Разумеется, одного форума недостаточно для того, чтобы гостиничная инфраструктура развивалась. Вложения в нее - это так называемые "долгие" деньги. В среднем гостиница окупается только через восемь лет. Поэтому бизнес все просчитывает, прежде чем заходить в эту сферу.

По словам Светланы Зеновской, в области разрабатывается концепция конгрессно-выставочных мероприятий, которые помогут привлечь гостей и загрузить гостиницы в межсезонье.

Отельеры возлагают надежды не только на событийный туризм, но и на рост деловой активности. К примеру, как только в районном центре Карпогоры началось строительство крупного лесопромышленного комплекса, возросло и число постояльцев недавно открывшегося там отеля.

Свой вклад в решение проблемы вносит и еще одна заинтересованная сторона - турбизнес. За год сотни туристов привлек тур выходного дня "Архангельск: здесь начинается Арктика". Этот совместный продукт восьми туроператоров и правительства региона был одобрен на федеральном уровне в качестве брендового турмаршрута России.

- Отельеры также готовы объединяться в рамках больших проектов, - отмечает Максим Заборский. - Если каждый квартал у нас будет проходить большое культурное или деловое событие не только локального, но и федерального масштаба, с использованием каких-то творческих решений, в плюсе окажутся все.

Однако есть и другая точка зрения на перспективы событийного туризма. По мнению члена правления Архангельской региональной туристской ассоциации Сергея Никулина, для привлечения гостей надо прежде всего решить ряд инфраструктурных проблем:

- С количеством и качеством средств размещения на массовых направлениях у нас все в порядке. Но транспортная логистика оставляет желать лучшего. В этом плане проблем нет только в Архангельске. А до некоторых туристических центров в районах в распутицу очень сложно добраться, туристы теряют время. Из-за плохой дороги невозможно развивать туризм в Онеге с ее красивейшими местами - экскурсионные автобусы туда просто не доедут. Высокая стоимость авиабилетов делает очень дорогим отдых на Соловках: за три дня туристам приходится платить столько же, сколько за две недели в Турции. Если решить эти вопросы, турпоток увеличится.

Кстати

К творческим решениям можно отнести проект с участием меценатов из Германии, который к 2020 году планируют реализовать в селе Ломоносово, на родине великого ученого. На месте бывшей деревянной школы там построят культурно-образовательный центр, где разместятся гостиница, хостел, лекционный и конференц-залы, интерактивный музей и многое другое. Этот комплексный проект позволит развивать сразу несколько видов туризма - образовательный, деловой, межсубъектный. В случае успеха центр в Ломоносове может стать новым форматом туристической инфраструктуры.