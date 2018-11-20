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20.11.2018 14:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Явка по желанию

Текст: Алексей Михайлов (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7723 (260)
Депутаты регионального заксобрания Ленобласти фактически проигнорировали "нулевые" слушания регионального бюджета на 2019 год, которые состоялись 26 октября. Ознакомиться с главным финансовым документом региона, который представил народным избранникам вице-губернатор Роман Марков, пришли только 19 депутатов из 50, сообщили местные СМИ. В полном составе отсутствовала одна из фракций парламента.

- Я не готова подтвердить, что пришли именно 19 депутатов, - прокомментировала начальник отдела информационной политики и взаимодействия со СМИ Законодательного собрания Ленинградской области Дарья Науменко. - Во-первых, это не заседание, это депутатские слушания - так называемый "день депутата". По сути, это публичные слушания, только на депутатском уровне. Это не "обязаловка", в отличие от заседаний. Во-вторых, знакомство с бюджетом проходит на заседаниях постоянных комиссий, куда депутаты приходят в обязательном порядке.

Фото: Официальный сайт Елизаветинского сельского поселения
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По ее словам, бюджет был внесен в заксобрание 20 октября, в субботу. Депутаты получили его в понедельник, 22 октября. С 22 по 26 октября в парламенте прошли заседания ряда комиссий, где обсуждался проект бюджета, а 26 октября был днем работы депутатов в округах.

Вполне возможно, что не у всех представителей законодательной власти в регионе есть время посещать необязательные мероприятия. Но в заксобраниях других регионов, судя по всему, депутаты находят время на это. Например, в Вологодской области нулевые чтения бюджета разбиты на две недели и представляют собой обсуждение наиболее капиталоемких госпрограмм.

Тот же порядок существует и в Мурманской областной думе, где депутаты успевают посещать публичные слушания. Пропускать подобные мероприятия, пусть даже необязательные, здесь считается дурным тоном.

- Данный случай - яркое проявление того, что сегодня первую скрипку в управлении государством играет исполнительная власть, - прокомментировал ситуацию Александр Балобанов, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС. - Депутаты не придают большого значения данной процедуре, потому что от них зависит не очень много. Основные решения вырабатываются исполнительной властью. Мнение законодательной власти и представителей общественности власть выслушает, но сделает по-своему. Но сегодня крайне важно отношение общества к решениям власти, и этот фактор часто недооценивается. Если люди не чувствуют себя причастными к принятию решений, то они начинают относиться к действиям власти по принципу "вы решили - вы и делайте, а у нас свои дела есть". Это ослабляет общественный потенциал.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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