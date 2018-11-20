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20.11.2018,  
17:42
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания в декабре 2018 года

Фото: Николай Протопопов/РИА Новости Фото: Николай Протопопов/РИА Новости
Фото: Николай Протопопов/РИА Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" - первый серийный корабль проекта 22350 в начале декабря нынешнего года отправится на ходовые испытания. В настоящее время сдаточная команда готовится к выходу в море. Степень готовности фрегата проверяют  и представители Минобороны России.

Фото: Пресс-служба "Завод Нижегородский теплоход"
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Испытания продлятся три недели, сообщает РИА Новости. За это время на фрегате проверят на соответствие проекту энергетическую установку и электрооборудование, проанализируют работу всех жизненно важных систем: от навигации, связи, спасения до вентиляции. Кроме того, опробуют скорость корабля и его маневренность. В испытания входят и артиллерийские стрельбы.

По словам генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева,  в 2019 году на предприятии планируют отправить "Адмирала Касатонова" на государственные испытания. Чуть ранее сообщалось, что Военно-морскому флоту фрегат предполагают передать также в будущем году.

Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение в 4,5 тысячи тонн. Длина корабля - 135 метров, ширина - 15. Скорость хода - до 29 узлов, автономность - 30 суток. На вооружении - артиллерийская установка А-192 "Армат" 130-миллиметрового калибра, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".

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