Фрегат "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания в декабре 2018 года

Фрегат "Адмирал Касатонов" - первый серийный корабль проекта 22350 в начале декабря нынешнего года отправится на ходовые испытания. В настоящее время сдаточная команда готовится к выходу в море. Степень готовности фрегата проверяют и представители Минобороны России.

Испытания продлятся три недели, сообщает РИА Новости. За это время на фрегате проверят на соответствие проекту энергетическую установку и электрооборудование, проанализируют работу всех жизненно важных систем: от навигации, связи, спасения до вентиляции. Кроме того, опробуют скорость корабля и его маневренность. В испытания входят и артиллерийские стрельбы.

По словам генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева, в 2019 году на предприятии планируют отправить "Адмирала Касатонова" на государственные испытания. Чуть ранее сообщалось, что Военно-морскому флоту фрегат предполагают передать также в будущем году.

Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение в 4,5 тысячи тонн. Длина корабля - 135 метров, ширина - 15. Скорость хода - до 29 узлов, автономность - 30 суток. На вооружении - артиллерийская установка А-192 "Армат" 130-миллиметрового калибра, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".