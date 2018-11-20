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20.11.2018 11:08
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Концерн "Шелл" открыл в России 300-ю заправку
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7723 (260)
В Петербурге состоялась торжественная церемония открытия новой автозаправочной станции (АЗС) концерна "Шелл".
Новая АЗС в Петербурге расположена на внешнем кольце КАД. Фото: Архив "Шелл" Новая АЗС в Петербурге расположена на внешнем кольце КАД. Фото: Архив "Шелл"
Новая АЗС в Петербурге расположена на внешнем кольце КАД. Фото: Архив "Шелл"

Темпы роста компании очень впечатляют: в 2013 году в нашей стране было всего 100 АЗС "Шелл", в 2016-м - уже 200, и вот начала работать 300-я.

- Я очень надеюсь, что через пять-семь лет мы соберемся на открытии 600-й, 700-й заправочной станции, - отметил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, который принял участие в церемонии открытия новой АЗС, - и оно покажет, что та стратегия, тот курс на развитие взаимных отношений, на продолжение бизнеса на взаимовыгодных партнерских условиях - это именно тот путь, в котором должен двигаться мир, в котором должна двигаться наша страна.

Несмотря на то что "Шелл" - один из самых известных в мире ретейлеров топлива и смазочных материалов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, концерн не оставляет без внимания и альтернативные источники энергии. Так, например, в Германии уже есть заправки "Шелл" для автомобилей на водородном топливе, в Норвегии концерн уже продает больше электричества, нежели традиционного автомобильного топлива.

- Мы инвестируем в разные источники возобновляемой энергии и планируем играть в этом секторе большую роль, - пояснил исполнительный вице-президент концерна "Шелл" Иштван Капитани. - Потому что нам важно, чтобы клиенты могли получить все желаемое у нас.

Новая АЗС в Петербурге, расположенная на внешнем кольце КАД, тоже оснащена современным модулем для зарядки электромобилей. Вклад компании в энергосбережение и сохранение окружающей среды отметил в приветственном адресе врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Создавая современную инфраструктуру для экологически чистого транспорта, компания способствует снижению негативного влияния на окружающую среду, - подчеркнул он в поздравительном слове. - Одними из первых оценить это высокотехнологичное оборудование, соответствующее мировым стандартам, смогут петербургские автомобилисты.

Кстати, сейчас "Шелл" тестирует на трех заправках, в том числе и на только что открытой, пилотный проект "Умный дом" (Smart House), по итогам которого планирует экономить до 15 процентов электроэнергии, сейчас потребляемой всем оборудованием заправки - от топливных колонок до кофемашин.

Отдельное внимание уделяется развитию сектора сопутствующих товаров и услуг. К 2025 году общая доля прибыли от него должна составить не менее 50 процентов. Однако в компании опять же подчеркивают, что рост подобного предложения - "это не самоцель, а потребность и запрос со стороны покупателей". Именно поэтому компания привлекает к сотрудничеству самые известные мировые бренды - такие как "Азбука вкуса" и "МакДональдс". Концерн также развивает собственную концепцию Delibyshell для товаров, предлагаемых в кафе сети АЗС: кофе, горячие закуски и выпечка. Автором новых сетов стал известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, специально для Петербурга он разработал рецепт сэндвича с копченой корюшкой, а вегетарианцам "адресован" оригинальный бургер с хумусом и помидорами.

Кстати, до конца нынешнего года в России будет уже 310 АЗС под маркой "Шелл".

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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